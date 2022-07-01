«موانئ أبوظبي» تستحوذ على 70% من «الدولية لنقل البضائع» المصرية



أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم أنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على 70% من حصص «الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع» المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» «تي سي آي» اللتين تتخذان من مصر مقراً لهما.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 514 مليون درهم أي ما يعادل 140 مليون دولار أمريكي، حيث سيتم تمويلها بالكامل من الاحتياطات النقدية للمجموعة، والتي بلغت ثلاثة مليارات درهم بتاريخ 31 مارس 2022، في صفقة تعد أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتعتبر «ترانسمار» خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109.000 حاوية نمطية.

أما «تي سي آي» فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية، حيث تعد مشغل الحاويات الحصري فيه، وتدير خطين رئيسيين للعمليات هما البضائع الصب والحاويات، وقامت في عام 2021 بمناولة 92.000 حاوية نمطية و1.2 مليون طن من البضائع الصب.

وكانت الشركتان قد حققتا خلال الأشهر الـ12 الماضية عائدات وصلت إلى 325 مليون درهم، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 108 ملايين درهم.

وتواصل الإدارة سعيها لتحقيق معدل نمو على أساس سنوي من ثلاث خانات خلال عام 2022 مدفوعة بنمو حجم التداول ورسوم الشحن المرتفعة السائدة.. ومن المقرر أن تواصل عائلة الأحول والفرق التنفيذية للشركتين الاضطلاع بمهام الإدارة. وتوفر هذه الصفقة المتناغمة وذات القيمة التراكمية لمجموعة موانئ أبوظبي موقعاً رائداً في السوق لتحقيق المزيد من فرص النمو في مصر ومنطقتي البحر الأحمر والخليج العربي.

وقال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: يعد هذا الاستحواذ الدولي الأول في تاريخ مجموعة موانئ أبوظبي، ويشكل إنجازاً متميزاً في إطار خطط التوسع الطموحة للمجموعة، كما يدعم أهداف النمو في شمال أفريقيا ومنطقة الخليج العربي، ويوسع محفظة الخدمات التي نقدمها إلى متعاملينا في هذه الأسواق.

وأضاف: تواصل المجموعة تنويع أنشطتها وتقوم باتخاذ خطوات طموحة لتوسيع حضورنا العالمي وذلك بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة. ونتطلع إلى العمل مع هاتين الشركتين في مصر، ونرحب بهما في أسرة مجموعة موانئ أبوظبي.

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى حرص المجموعة على مواصلة تعزيز تواجدها في جمهورية مصر العربية في إطار استراتيجية التوسع التي تنتهجها، وقال: يشكل الاستحواذ على شركتي «ترانسمار» و«تي سي آي» اللتين تتمتعان بحضور إقليمي قوي وعلاقات متينة مع المتعاملين، خطوة رئيسية أخرى على طريق توسيع انتشارنا الجغرافي، وزيادة نطاق المزايا التي توفرها محفظة خدماتنا المتكاملة ليشمل المزيد من المتعاملين، ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة ودعمها الثابت والمستمر لخططنا الطموحة.

وأضاف: تعد مصر وساحل البحر الأحمر من المناطق المهمة ضمن شبكة خدماتنا البحرية العالمية، ونحن واثقون من قدرتنا على حفز النمو التجاري والاقتصادي لمتعاملينا، وللمجتمعات التي نعمل فيها.

تجدر الإشارة إلى أن «كي بي إم جي إل جي» كانت المستشار المالي، فيما كانت «بي دبليو سي» المستشار التجاري، و«معتوق بسيوني وحناوي» المستشار القانوني لمجموعة موانئ أبوظبي في هذه الصفقات.

بدورها كانت «المجموعة المالية هيرميس» المستشار المالي الحصري، و«وايت آند كايس» المستشار القانوني لكل من «ترانسمار» و«تي سي آي» في عملية الاستحواذ.

وتعد هذه الصفقة الأخيرة في سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها مجموعة موانئ أبوظبي في القطاع البحري في مصر، ومن ضمنها تلك الموقعة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والتي تنص على التطوير والتشغيل المشترك لميناء العين السخنة، والاتفاقية المبرمة مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل وإدارة أرصفة لعمليات السفن السياحية في ميناء شرم الشيخ.