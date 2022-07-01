تفاهم بين وزارة الطاقة و«Linda» الألمانية

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة «Linda» الألمانية، مذكرة تفاهم، بهدف عقد شراكة استراتيجية طويلة المدى قادرة على تطوير مشاريع طموحة داعمة للاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتركز الشراكة على 4 مجالات رئيسية تتمثل في ابتكار طرق عملية واقتصادية لنقل الهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه وإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتحليل الكهربائي وتقنية استخراج الهيدروجين من الغاز الطبيعي عند مزجه للنقل، إلى جانب المشاريع المعززة لجهود دولة الإمارات لمواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس للتغير المناخي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وفد برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تستمر لمدة 4 أيام، يلتقي خلالها عدداً من مسؤولي قطاع الطاقة في ألمانيا، ومسؤولي كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.

وأكد العلماء حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين الجانبين والتي أرسى دعائمها القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين، وتعتبر نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي.

وقال: تهدف مذكرة التفاهم، إلى تبادل الخبرات التي تساهم في رفع كفاءة الطاقة، والابتكارات والتكنولوجيا في الطاقة النظيفة، وكذلك التعاون العلمي والفني في جميع جوانب اقتصاد الهيدروجين، مشيراً إلى أن مثل تلك الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة. وأكد أن الطاقة النظيفة ركيزة أساسية وأولوية ضمن خطط دولة الإمارات، كونها تتماشى مع طموحات الدولة نحو تحقيق صافي انبعاثات كربونية، ومساعيها الطموحة للريادة العالمية في مجال الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين، لذلك نسعى في الإمارات لتسريع وتيرة الاعتماد على أحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة من حيث مشاريع الطاقة النظيفة العملاقة، باعتبارها من الممكنات الحقيقية لتحقيق تطلعات حكومة الإمارات، ومستهدفاتها للخمسين عاماً القادمة.