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النفط ينخفض بفعل مخاوف الركود
النفط ينخفض بفعل مخاوف الركود
1 يوليو 2022 10:33

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف مستمرة من ركود الطلب ألقت بظلالها على المعنويات ووضعت الخام القياسي على مسار تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.
وبحلول الساعة 0428 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 108.83 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 105.39 دولار للبرميل، ليتخلى هو أيضا عن مكاسب سابقة خلال الجلسة بلغت قرابة دولار.
وانخفض الخامان بنحو ثلاثة بالمئة أمس الخميس.

المصدر: وكالات
النفط
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