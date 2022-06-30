الإمارات تترأس اللجنة المالية للغرفة الإسلامية

دبي (وام)

شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في اجتماع اللجنة المالية الدورة الـ65 للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، حيث ترأس الاجتماع حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف بالدولة.

وقال ابن سالم: إن اللجنة - خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي - ناقشت عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال ومنها متابعة قرارات الاجتماع الرابع والستين للجنة المنعقد في فبراير 2022، والاطلاع على القوائم المالية للأعوام 2018 و2019 و2020، وتعيين مدقق حسابات لعامي 2021 و2022، كما تم اعتماد رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء المنتسبين الجدد في الغرفة الإسلامية.

ودعا ابن سالم كافة الأعضاء إلى تقديم أية توصيات ومقترحات لتطوير المجال المالي للغرفة الإسلامية.