«الإمارات للتنمية» يمنح تسهيلاً تمويلياً لـ «JLW»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، اليوم، عن الموافقة على منح تسهيل تمويل تجاري لشركة JLW الشرق الأوسط، لتصميم وبناء وتسليم مركز بيانات ينطلق العمل فيه بقوة 31.8 ميغاواط لترتفع قدرته لاحقاً إلى 60 ميغا واط، وذلك في مدينة «مصدر» بأبوظبي.ووقع اتفاقية التسهيل التمويلي أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومايكل بو فرحات، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة JLW الشرق الأوسط في مكاتب JLW في دبي.

وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد النقبي: «يشكل التركيز على المشاريع ذات الأثر التنموي، وخاصة المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، أحد العناصر الأساسية في استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية لتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال التمويل المباشر وغير المباشر. سيساهم إنجاز مركز البيانات في 'مصدر' إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات والتحول التدريجي إلى اقتصاد رقمي متكامل، بالإضافة إلى تسريع سيادة البيانات وتطوير إمكانيات تحليلها ومعالجتها وغيرها من الخدمات في التقنيات التي تركز على البيانات في الدولة».

وأضاف: «مراكز البيانات ركيزة أساسية في اقتصاد اليوم الذي يقوم على التكنولوجيا، وهي تدعم نجاح واستمرار العمليات التجارية، وكذلك تطوير منظومات التكنولوجيا المتقدمة. وقد استوفت JLW، التي تُعتبر واحدة من الشركات الرائدة في المنطقة في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية ومقاولي المشتريات والبناء، متطلبات التمويل المتعلقة بمعايير الأهلية للتمويل وحصلت على درجات عالية في مقياس الأداء التنموي، ويسعدنا أن نتمكن من دعم إنجاز هذه المنشأة المتطورة».

ومن جانبه، قال مايكل بو فرحات: «اتفاقية التمويل التي عقدناها مع مصرف الإمارات للتنمية خطوة مهمة بالنسبة لشركة JLW، لأنها تساعدنا على المضي قدماً بثقة في هذا المشروع. وبصفتنا أحد كبار المقاولين المتخصصين في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا ندرك أن الوصول إلى التمويل المناسب لهذا النوع من المشاريع يمكن أن يكون صعباً ومعقداً، ولكن الحل المرن والتنافسي للغاية الذي وفّره مصرف الإمارات للتنمية سيضمن وفاءنا بمعايير الجودة الصارمة لعميلنا. ويسعدنا أن نوظف خبرتنا لضمان الانتهاء من جميع عناصر هذا المشروع وفقًا لأعلى المعايير في القطاع وتحقيق إنجاز جديد لصالح دولة الإمارات».