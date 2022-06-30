أبوظبي تحتضن أول مركز للتميّز في الذكاء الاصطناعي بالمنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، وe& المؤسسات من مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، اليوم عن إطلاق أول مركز تميّز في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.

ويعكس إطلاق هذا المركز أهمية الشراكات والتعاون مع المؤسسات والحكومات والمستثمرين والشركات الناشئة لإرساء أسس عالم أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة من خلال المشاركة في طرح حلول خاصة بالقطاع وقائمة على الذكاء الاصطناعي.وسيوفر المركز منصة لحلول الذكاء الاصطناعي سيتم بناؤها وتوسيع نطاقها انطلاقاً من أبوظبي. ووقّع الشراكة في مقرّ Hub71 بدر العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71، وسلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة e& المؤسسات.

وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71: «سيوفر مركز التميز الأول من نوعه في المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي سيتخذ منHub71 مقراً له، بيئة مثالية لإطلاق وتنمية حلول التكنولوجيا المبتكرة وتوسيع نطاقها. كما سيتيح للشركات الناشئة فرص الاستفادة من مجتمع Hub71 وبرامجه ومنصاته المتخصصة بتبادل المعارف والخبرات. ويتوقع أن تواصل سوق الذكاء الاصطناعي العالمية نموها المطرد لتتراوح قيمتها بين 5.5 إلى 12.5 تريليون دولار بحلول العام 2030، مما يوفر فرصاً كبيرة لقطاعات النمو الاستراتيجي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي. وسنواصل العمل على تطوير هذه التقنيات لتمكينها من الاضطلاع بدورها كمحفز للاقتصاد الوطني المتنوع والمستدام انطلاقاً من التزامنا بأهداف ريادة الأعمال التي تضمنتها مستهدفات مئوية الإمارات 2071.»

وأضاف العلماء: «تجمعنا مع e& المؤسسات رؤية مشتركة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات. ونتطلع إلى التعاون معاً لتشجيع الشركات في أبوظبي والعالم على توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في أعمالها.»

من جهته، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة e& المؤسسات: «تقع على عاتقنا مسؤولية دعم المجتمعات والمدن للتكيّف مع متطلّبات المستقبل الرقمي، ونقوم بذلك من خلال طرح برامج مبتكرة مثل برنامج 'المستقبل الآن' الذي أسهم في عدد من مبادرات التعاون المثمرة والشراكات المستدامة وأدّى إلى الاعتماد التجاري للحلول المبتكرة. وسيساهم مركز التميز في مجال الذكاء الاصطناعي، بدعم من شريكنا الاستراتيجي DataRobot، في تحقيق رؤيتنا بأن نكون عامل التمكين الرقمي الرائد لعملائنا من الشركات والحكومات بحيث نمكّنهم من إنشاء مؤسسات قائمة على البيانات. ونتطلع إلى تحفيز النقاش حول التحوّل الرقمي بالاستفادة من خبرات المؤسسات الرائدة وشركات الذكاء الاصطناعي، وإقامة شراكات طويلة الأمد مع أبرز مسرّعات الأعمال ومقدمي خدمات التكنولوجيا إقليمياً ودولياً».

وسيكون مركز التميّز في مجال الذكاء الاصطناعي، التابع لشركة e& المؤسسات، الأول من نوعه في الإمارات، وبذلك يساهم في ترسيخ ريادة الدولة للابتكار في الذكاء الاصطناعي وتبنّيه.

وسيضمّ المركز مجموعة لافتة من المواهب والشركاء، وسيعمل على ربط الشركات الناشئة والمؤسسات والشركات الاستثمارية ببعضها لتطوير وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ومن خلال توفير موارد وخبرات عالمية المستوى، سيُحدث المركز تحولاً ملموساً في مستقبل الذكاء الاصطناعي ويدعم منظومة الابتكار المزدهرة، بالإضافة إلى تنمية المواهب المحلية وتعزيز النموّ الاقتصادي والاجتماعي للدولة.



شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية

أقامت e& المؤسسات مؤخراً شراكة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات مع HYPERLINK «https://www.datarobot.com/»DataRobot، وهي شركة عالمية رائدة في توفير منصات الذكاء الاصطناعي، لإطلاق خدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات (AlaaS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. ويساعد هذا النموذج المؤسسات على تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، وضمان البناء المستمرّ للقدرات، وتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي المميزة وإضفاء القيمة من خلال الإشراف على تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.

وتعدّ DataRobot من أكثر منصات الذكاء الاصطناعي انتشاراً وموثوقية في السوق حالياً، حيث تقدم أكثر من تريليون توقّع للشركات الرائدة حول العالم، بما في ذلك ثلث شركات «فورتشن 50».

وتجمع منصة الذكاء الاصطناعي السحابية من DataRobot مختلف البيانات والمستخدمين​، بدءاً من علماء البيانات الخبراء وصولاً إلى مشغّلي تكنولوجيا المعلومات ومحللي الأعمال لتمكين الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى هذه الشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ستبني e& المؤسسات شراكات جديدة وتشكّل حاضنة لنماذج أعمال رائدة في مركز التميّز في مجال الذكاء الاصطناعي.

وستتمكن الشركات المنضوية في برامجها الابتكارية مثل 'المستقبل الآن' من الانضمام أيضاً إلى برامج Hub71 ذات القيمة المضافة.

كما ستستفيد الشركات الناشئة من مجتمع Hub71 الحيوي ومنظومته المتنامية من شركات رأس المال المخاطر التي تبلغ قيمة أصولها قيد الإدارة 1.72 مليار دولار.ويمكن للشركات الناشئة التقدم بطلب الانضمام إلى مركز التميز في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال حوافز Hub71 المرنة وبرنامج The Outliers الذي يضمّ أيضاً e& المؤسسات كشريك، والمصمم لمعالجة التحديات التي تواجهها الشركات والحكومات من خلال الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.