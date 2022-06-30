«الصير مارين» تطلق العبَّارات الأحدث والأسرع في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية (الصير مارين)، اليوم عن إطلاق مجموعة جديدة من العبَّارات عالية السرعة بالتعاون مع شركة التصميم والابتكار الفرنسية SEAir.ترتكز العبّارات الجديدة، التي لا تزال قيد التطوير، على خبرة SEAir الواسعة في تطوير التقنيات البحرية المبتكرة، بما في ذلك تقنية (الهايدروفويل) التي تقلل من استهلاك الوقود، والعديد من التقنيات الحاصلة على براءات اختراع وتدعم توفير الطاقة والثبات وتخفيف الصدمات، وستحقق العبّارات الجديدة بفضل ذلك أعلى مستويات الأمان والفعالية من حيث التكلفة، وستكون الأسرع لهذا النوع من القوارب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب هذا التعاون، ستدخل الصير مارين مجال تطوير سفن النقل البحري العام التي تتسع إلى 60 – 80 راكباً، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على العملاء من ناحية خفض أسعار التذاكر، وتحسين معايير السلامة، واختصار وقت السفر.

وبهذه المناسبة، قال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: «يحظى سوق عبّارات الركاب بآفاق نمو واعدة، ومن المتوقع أن يلقى رواجاً في المنطقة مستقبلاً. وتشكل هذه الشراكة الإستراتيجية أحدث الخطوات التوسعية طويلة الأجل لشركة الصير مارين، كما تعزز مكانتها الريادية في قطاع الخدمات البحرية».

وأظهرت نتائج التقرير الصادر عن «فورتشن بزنس إنسايت» توقعات بنمو حجم سوق محركات الدفع البحرية الهجينة من 3.93 مليار دولار أميركي في عام 2021 إلى 10 مليارات دولار أميركي في عام 2029، بمعدل نمو يبلغ 11.71% في الفترة المذكورة، بينما من المتوقع أن تتضاعف معدلات النمو السنوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل كبير خلال الفترة ذاتها.

وأضاف نيفينز: «نشهد ارتفاعاً متزايداً في مستويات الطلب من عملاء جدد إقليميين ودوليين، ونرى فرص نمو جديدة وواعدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالتزامن مع حرصنا على إطلاق منتجات جديدة ودخول مجالات متنوعة تحفّز مسار التقدم التكنولوجي للشركة».

تُعد «الصير مارين» شركة رائدة إقليمياً في مجال الخدمات البحرية، وتتوسع بوتيرة متسارعة في قطاع الشحن التجاري. وتهدف الشركة إلى زيادة حجم أسطولها لتصبح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف كذلك إلى التوسع في مجال ناقلات المنتجات، وناقلات الغاز، وقطاعات الشحن السائبة الجافة، مع وضع خطط قصيرة الأجل للاستحواذ على 10 - 15 سفينة في عام 2022.

وأطلقت الشركة في وقت سابق من هذا العام وحدة أعمال تصنيع المواد المضافة، والتي ستستفيد من أحدث تقنيات التصنيع المضافة لتصنيع السفن والمركبات ذات التحكم عن بعد. وستعمل وحدة الأعمال أيضاً على تطوير منتجات وأجزاء التصنيع المضافة على نطاق واسع (LSAM) والمطلوبة بشكل كبير إقليمياً وعالمياً.