44.7 مليار دولار استثمارات إماراتية مباشرة بالولايات المتحدة

واشنطن (الاتحاد)

ناقش معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة خلال اجتماعين ثنائيين أجراهما مع وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وحاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمير على هامش قمة «اختر أميركا» الاستثمارية، التي تعد أكبر تجمع للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة.

وترأس معالي ثاني الزيودي وفد دولة الإمارات في قمة «اختر أميركا».

ضم الوفد الإماراتي الموسع إلى الفعالية 19 شركة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد الإماراتية. كما حضر معاليه لقاءات مكثفة حول البرمجة نظمتها قمة «اختر أميركا»، وتضمنت عروضاً قدمتها الحكومة الأميركية وقادة الأعمال.وشهدت زيارة معالي ثاني الزيودي إلى واشنطن سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى، حيث ألقى معاليه كلمة رئيسية خلال مأدبة غداء استضافها مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، وشارك في جلسة نقاش عامة استضافها معهد اتفاقيات أبراهام للسلام حضرها خبراء من المراكز الفكرية، كما التقى بعدد من قادة الكونغرس.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: إن الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة بلغ 44.7 مليار دولار عام 2020 وفقاً لبيانات قمة «اختر أميركا، مؤكداً أن هذا التدفق سيستمر في الازدياد.

وأضاف معاليه: إن حضور قمة «اختر أميركا» الاستثمارية يؤكد التزام دولة الإمارات العميق بترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، وخلال اجتماعي مع وزيرة التجارة وحاكمة ميشيغان، ناقشنا فرص تعميق العلاقة الاقتصادية بين الدولتين مع التركيز على قطاع التكنولوجيا والاستثمار في الطاقة النظيفة.

وبلغ إجمالي التجارة بالبينية ين البلدين 23.03 مليار دولار عام 2021، حيث صدّرت الولايات المتحدة أكثر من 17 مليار دولار من السلع والخدمات إلى الإمارات، بزيادة قدرها 16% عن عام 2020. ويعد الفائض التجاري الناتج عن ذلك للولايات المتحدة، والبالغ 11.13 مليار دولار، سادس أكبر فائض تجاري لها على مستوى العالم. وتعكس العلاقة التجارية نجاح اقتصاد الإمارات المتنوع بشكل متزايد، حيث تمثل القطاعات غير النفطية 70% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وتضمنت أهم فئات الصادرات الأميركية: الإلكترونيات والمواد النووية السلمية والسيارات والطائرات والمركبات الفضائية. وتتنوع تجارة الإمارات مع كل الولايات الأميركية الخمسين وتدعم أكثر من 123,000 وظيفة في الولايات المتحدة، مما يعزز أهمية استمرار العلاقات التجارية الثنائية.