«مبادلة للبترول» تسجل نمواً 32% في إنتاجية العمل سنوياً

أبوظبي (وام)



احتفلت «مبادلة للبترول»، بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها بعد إثبات جدارتها باعتبارها كيانا مستقلاً عن وحدة الطاقة في مبادلة في عام 2012.

وواصلت منذ ذلك الحين تحقيق النمو لتسجل حضوراً لها في 11 سوقاً حول العالم، كما توظف أكثر من 500 شخص، وتسهم بشكل كبير في تحول الطاقة، وذلك من خلال محفظتها التي تركز على الغاز، علاوة على تركيزها الاستراتيجي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في عملياتها.

وتمكنت مبادلة للبترول على مدى السنوات العشر الماضية من تسجيل خطوات كبيرة في تعزيز حجمها ونطاق انتشارها، حيث زاد إجمالي أصولها بنسبة 55%، بينما ارتفع إنتاجها بنسبة 32%.

وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت الشركة عن وصولها إلى نصف مليون برميل من النفط المكافئ يومياً للمرة الأولى في تاريخها، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 22% في حجم الإنتاج مقارنة بمستوياتها في عام 2021.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة مبادلة للبترول: «أصبحت مبادلة للبترول على مدى السنوات العشر الماضية لاعباً رئيسياً في قطاع الطاقة الدولي. واعتماداً على محفظتنا المنحازة للغاية للغاز، واستراتيجيتنا التي تضع شركتنا على المسار الصحيح لاغتنام الفرص في قطاعات الطاقة الجديدة، فإن مبادلة للبترول تنسجم تماماً مع استراتيجيتنا لتحول الطاقة».

من جانبه، قال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول: «نرى في هذا الإنجاز علامة فارقة في رحلتنا. لقد حققنا نمواً هائلاً على مدى العقد الماضي، وأقمنا شراكات قوية ودائمة مع جميع الجهات الرئيسية المعنية، ووفرنا الطاقة بطرق آمنة ومستدامة وموثوقة. ويحدونا التفاؤل إزاء مستقبل مبادلة للبترول، لاسيما وأننا نركز على تحول الطاقة، إلى جانب العمل على استكشاف قطاعات جديدة للطاقة. وفي هذه المناسبة، أود أن أتقدم بالتهنئة إلى كل من أسهم في نجاح رحلتنا، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى مواصلة هذه الشراكات من أجل خلق المزيد من القيمة على المدى الطويل في المستقبل».

وكانت الشركة قد حولت استراتيجيتها في عام 2017 إلى الغاز الطبيعي كوقود رئيسي في تحول الطاقة إلى مستقبل منخفض الكربون. وشهد هذا المحور الاستراتيجي إطلاق الشركة عدداً من المشاريع الكبرى، ومن أبرزها الاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 10% في حقل ظهر للغاز المصري ضمن امتياز الشروق، أما الاستثمار الأحدث فهو الاستحواذ على حصة بنسبة 22% في حقل تمار للغاز قبالة شواطئ إسرائيل.