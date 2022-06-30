الجمعة 1 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمداد
تراجع أسعار النفط في تعاملات مضطربة
30 يونيو 2022 09:30

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها في المعاملات الآسيوية المبكرة مع تفوق مخاوف من قلة الإمدادات على تأثير زيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأميركية.

وبحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 63 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 113.08 دولار للبرميل. وجرى تداول عقد أغسطس الذي ينتهي اليوم الخميس مقابل 116.08 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا أو 0.2 بالمئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 110.27 دولار للبرميل.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 569 ألف برميل. وارتفعت مخزونات الوقود ونواتج التقطير.لكن مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي ظلت تحد من ارتفاع الأسعار.

المصدر: وكالات
الإمدادات العالمية
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
جانب من المظاهرات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
6 قتلى في مظاهرات بالسودان
اليوم 01:43
محمد أبوشهاب أثناء إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: المسار الدستوري ركيزة أساسية لحل الأزمة السورية
اليوم 01:43
جانب من وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (واس)
عربي ودولي
السعودية: الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن
اليوم 01:43
لبنانيون ينتظرون ضمن طوابير طويلة للحصول على خبز (أرشيفية)
عربي ودولي
سوق سوداء للخبز في لبنان مع عودة الطوابير
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©