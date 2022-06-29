الرئيس التنفيذي للشركة لـ «الاتحاد»: شراكات «تعزيز» تحفز النمو الصناعي في الإمارات

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد خليفة يوسف المهيري الرئيس التنفيذي بالإنابة، بشركة «تعزيز»، المشروع المشترك الذي أطلقته «أدنوك»، و«القابضة ADQ» لإنشاء منصة لتحفيز النمو الصناعي والبتروكيماويات في الرويس، أهمية الشراكات المحلية والدولية لـ «تعزيز» في تحفيز الصناعة ونمو قطاع البتروكيماويات في منطقة الرويس، والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.

وقال المهيري لـ «الاتحاد»: «تعزيز» حققت منذ إطلاقها عام 2020، تقدماً ملحوظاً في استقطاب العديد من المستثمرين الدوليين والمحليين والذين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار في مشاريعها الكيماوية بأبوظبي، حيث شهد عام 2021، كشف «تعزيز» عن العديد من الشراكات الاستراتيجية الدولية والتي تسهم في تمكين الشركة من الاستفادة من الابتكارات والتكنولوجيا الاستثنائية المتاحة بالسوق، وتطبيق أفضل الممارسات لضمان الاستدامة في العمليات التشغيلية.

أضاف: «عقدنا شراكة مهمة مع شركة «ريلاينس»، إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، لتأمين أسواق التصدير لمنتجاتنا والاستفادة من خبراتهم التي تمتد لسنوات طويلة، وفي الوقت نفسه، أعلنّا أيضاً عن أول شراكة من نوعها في الإمارات للمستثمرين المحليين من خلال المشاركة في مشروعات عالمية في مجال البتروكيماويات، وهو ما يغطي محفظتنا الأولية من المشروعات الكيماوية». وقال المهيري: «الجمع بين الشركاء المحليين والدوليين في نفس المشاريع، جزء لا يتجزأ من طموحنا لتقديم نماذج رائدة لشراكات مربحة للجانبين تعزز القيمة طويلة الأجل للاقتصاد المحلي».

ثلاث مناطق

وأوضح المهيري أن «تعزيز» تتألف من 3 مناطق، تشمل، «تعزيز» للكيماويات الصناعية، ومنطقة الصناعات الخفيفة، ومنطقة الخدمات الصناعية.

وأضاف، أن منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية تتولى إنتاج المواد الكيماوية على نطاق عالمي مثل الميثانول وكلوريد البولي فينيل والأمونيا، فيما تستوعب منطقة «تعزيز» للصناعات الخفيفة الصناعات التحويلية التي تسهم في تحويل مخرجات منطقة الكيماويات الصناعية ومجمع الرويس الصناعي إلى منتجات استهلاكية.وذكر أن منطقة الخدمات الصناعية، ستضمّ مجموعة متنوعة من الشركات التي ستزوّد مناطق «تعزيز» الصناعية ومجمع الرويس الصناعي على نطاق أوسع بالخدمات الضرورية لإتمام عملياتها.

جاذبية صناعية

وعن مدى استفادة المصنعين المحليين من منظومة «تعزيز»، قال المهيري: إن «تعزيز» سوف تنتج عدداً كبيراً من المواد الكيماوية والتي ينتج معظمها للمرة الأولى في دولة الإمارات، وهو ما يؤكد التزام «تعزيز» بمبادرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «اصنع في الإمارات»، موضحاً أن المواد الكيماوية هي العنصر الأساسي الذي يدخل في صناعة آلاف السلع التي نستخدمها كل يوم، وكلما توافرت هذه المواد الكيماوية، زادت جاذبية دولة الإمارات كوجهة للمصنعين الذين يسعون للعثور على مواقع إنتاج جديدة.

وأضاف: من جانب آخر، سيتطلب تطوير هذه المرافق ذات المستوى العالمي الشراكة مع مقدمي الخدمات المحليين، ونحن نتطلع إلى تقديم حوافز للموردين، وأخيراً، ستوفر منظومة «تعزيز» العديد من المواد الكيماوية محلياً، وهو ما سيسهم في خفض التكلفة الأولية بشكل متزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والمصنعين المحليين.

وأشار المهيري إلى استفادة المشروعات الكيماوية الحالية، مثل «بروج» و«فرتيجلوب»، من موارد «أدنوك» الهيدروكربونية، حيث ستبني المشاريع في «تعزيز» على القدرات الرائدة للشركة في مجال التكرير والتصنيع والتسويق، لتقديم فرص جديدة في سلسلة القيمة.

فرص واعدة

وقال: متفائلون في «تعزيز» بالفرص الواعدة التي توفرها المواد الكيماوية كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي، كما يُعد قطاع البتروكيماويات أحد القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد الإمارات، وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار». وأشار إلى أهمية قطاع البتروكيماويات وجاذبيته للاقتصاد الوطني، حيث يمكن إنتاج أغلب المواد الكيمياوية من خلال الموارد الهيدروكربونية المتوفرة في دولة الإمارات، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد في العالم، وكذلك إيجاد استخدامات جديدة للنفط والغاز في حالة انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري.

مشاريع واتفاقيات

أعلنت «تعزيز» العام الماضي عن العديد من الشراكات والمشاريع والاتفاقيات الجديدة، منها اتفاقية الشراكة مع «فرتيجلوب»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«أو سي آي إن في»، لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، حيث انضمت لاحقاً إلى هذه الشراكة اثنتان من أبرز وأهم شركات الطاقة وهما «جي إس إنرجي» الكورية و«ميتسوي» اليابانية. كما وقعت «تعزيز» و«ريلاينس إندستريز» الهندية اتفاقية مع شركة «شاهين» الإماراتية للانضمام لمشروع «تعزيز إي دي سي آند بي في سي»، المشروع المشترك الذي يهدف إلى تشييد وتشغيل منشأة عالمية المستوى لإنتاج «الكلور القلوي» و«ثاني كلوريد الإيثيلين» و«كلوريد البولي فينيل» ضمن منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية في الرويس بقيمة 7 مليارات درهم.

وأعلنت «تعزيز» مؤخراً عن توقيع اتفاقية شراكة مع «برومان»، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الميثانول في العالم. وأعلنت منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية في ديسمبر 2021، عن توقيع شراكة مع 8 من أبرز المستثمرين المحليين في دولة الإمارات.