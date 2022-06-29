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«وول ستريت جورنال»: الإمارات قوة مؤثرة في قطاع الطاقة المتجددة
«وول ستريت جورنال»: الإمارات قوة مؤثرة في قطاع الطاقة المتجددة
30 يونيو 2022 01:48

دبي (وام) 

أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية جهود الإمارات للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ووصفتها بأنها قوة مؤثرة في قلب التحول العالمي للطاقة. وفي تقرير لمراسلها في دبي، روري جونز، قالت الصحيفة: «إن الإمارات تبرز كواحدة من أكبر الدول تمويلاً للطاقة النظيفة في العالم، وتسعى لأن تصبح قوة مؤثرة في مصادر الطاقة المتجددة كما هي حالياً في مجال النفط والغاز».
وسلطت الصحيفة الضوء بشكل خاص على حقيقة أنه بينما تركز الإمارات العربية المتحدة على مصادر الطاقة المتجددة، فإن الدولة مستمرة أيضاً كمستثمر رئيسي في النفط والغاز التقليديين. 
وأشارت إلى أنه منذ نوفمبر الماضي، عندما وافقت الدول على تسريع خطط خفض الانبعاثات في قمة الأمم المتحدة للمناخ، قالت الإمارات إنها ستمول تطوير آلاف ميجاوات من مشاريع طاقة شمسية في عدد من بلدان العالم وخصصت 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة، وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035، كما وعدت الإمارات بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. 
وذكرت الصحيفة أن الإمارات تأمل في أن يساعد الرهان على الطاقة النظيفة في تنويع اقتصاد الدولة المعتمد على النفط، مشيرة إلى أن شركة مبادلة استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة منذ أن بدأت الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة عام 2006.

وول ستريت جورنال
الإمارات
الطاقة المتجددة
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