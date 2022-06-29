«أبوظبي الأول» يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من «آفاق القطاع المالي»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «آفاق القطاع المالي»، الذي يزود المشاركين بخبرات وتقنيات جديدة للتمويل والاستثمار، من بينها علم البيانات والتقنيات الكمية، بحسب ما أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي على «تويتر».

ويواصل «أبوظبي الأول» جهوده لرفع نسبة التوطين بما يتماشى مع خطط مصرف الإمارات المركزي الهادفة إلى تعزيز التوطين وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي.

وقالت نورة الرياسي رئيس قسم المواهب والتطوير المؤسسي والتوطين في بنك أبوظبي الأول، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن نسب التوطين حققت ارتفاعاً كبيراً في غضون السنوات الثلاث الماضية من 1298 موظفاً مواطناً بنسبة توطين بلغت 33% في عام 2019، وصولاً إلى 42.2% موزعة على 1505 موظفين مواطنين بنهاية 2021، بارتفاع بنسبة 12.4% مقارنة بعام 2020.

ووصلت نسبة التوطين في المناصب القيادية بالبنك لنحو 24.3% بنهاية 2021 صعوداً من 24% في 2020 و17% في 2019 و8% في 2018، فيما شهد عدد النساء المواطنات العاملات في البنك أيضاً نمواً كبيراً وارتفاعاً من 999 موظفة في 2019، وصولاً إلى 1031 موظفة في 2020 و1152 موظفة في 2021.