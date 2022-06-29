«أبوظبي المالي» يدرج أسهم «إنفيكتوس»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ أمس تداول أسهم شركة إنفيكتوس للاستثمار، في «سوق نمو» بسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز INVICTUS، وذلك بعد إدراجها المباشر بنجاح، في خطوة تهدف من خلالها إلى توسيع محفظة منتجاتها وتوسيع عملياتها دولياً.

وباكتمال إدراج «إنفيكتوس للاستثمار» يرتفع عدد الشركات المدرجة في «سوق نمو» بسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 13 شركة حتى الآن.

وفي هذه المناسبة، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نواصل تشجيع المزيد من الشركات على المضي قدماً في خطوة الإدراج، بما يوفر فرصاً جذابة وخيارات أوسع للمستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي لاقتصاد أبوظبي المزدهر».

من جانبه، قال أمير عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيكتوس للاستثمار»: «يمثل نجاح إدراج إنفيكتوس للاستثمار في سوق نمو بسوق أبوظبي للأوراق المالية بداية دخولنا عالم أسواق الأسهم في خطوة مهمة ستمكن المستثمرين من المشاركة في مسيرة نمونا الواعدة».