عبدالعزيز النعيمي يتسلم شهادة المعيار الدولي لتجربة المتعاملين

عجمان (وام)

تسلم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان شهادة "المعيار الدولي لتجربة المتعاملين- "ICXS:2019" والتي حصلت عليها الدائرة بنتيجة 94.8 في المائة بعد نجاحها في تحقيق الجودة الشاملة في مجال خدمة المتعاملين وتميزها في تحسين تجربتهم وتزويدهم بخدمات متكاملة وفق أساليب عصرية ومنظومة عمل متطورة .

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي إن الحصول على هذه الشهادة المرموقة يؤكد مستوى النضج والتقدم الذي بلغته الدائرة في مجال خدمة المتعاملين وتوجهها الإستراتيجي نحو التميز الشامل الذي يرتكز في المقام الأول على تحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة بأسلوب حديث ومعايير عالمية تخدم أهداف الدائرة ورؤيتها المستقبلية.

و ثمن رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان التطور الملحوظ في مستوى جودة خدمات الدائرة بفضل التحول الرقمي الذي ساهم بشكل كبير في تحسين تجربة المتعاملين على مختلف القنوات ورفع مستوى رضاهم وذلك بالنظر إلى سهولة وسرعة الحصول على الخدمة فضلا عن دقة الإجراءات التي صممت بعناية لتواكب تطور الأداء الحكومي في إمارة عجمان مؤكدا ضرورة تحقيق التطوير والتحسين المستمر لرحلة المتعاملين بالإرتكاز على منهجيات عمل مبتكرة تعتمد على آراء المتعاملين ومقترحاتهم وتتيح لهم فرصة المشاركة في تصميم الخدمات لتلبي رغباتهم ومتطلباتهم.