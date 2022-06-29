الزيودي يبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أميركا

واشنطن (الاتحاد)

اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، زيارة ناجحة إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، استغرقت يومين، وركزت على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.والتقى معالي الزيودي كلاً من مايكل أوديني عمدة مقاطعة بروارد، ودين ترانتاليس عمدة فورت لودرديل، وواين ميسام عمدة ميرامار، وخوسيه بيبي دياز رئيس مجلس ميامي.

وناقش معالي ثاني الزيودي مع هؤلاء المسؤولين سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وفلوريدا، مع التركيز على الاستثمار والسياحة والإنشاءات والرعاية الصحية.

وتأتي تلك الاجتماعات عقب زيارة وفد من عمداء فلوريدا في مارس الماضي إلى كل من أبوظبي ودبي والشارقة، حيث تواصلوا مع مجتمع الأعمال الإماراتي وحضروا الفعاليات الختامية لمعرض إكسبو 2020 دبي وزاروا الجناح الأمريكي فيه.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تُعتبر فلوريدا البوابة التجارية للأمريكتين، بينما تقع الإمارات على ملتقى طرق التجارة العالمية. لذا من المنطقي أن تطور الإمارات علاقات وثيقة مع تلك المنطقة النابضة بالحياة اقتصادياً، وقد استقبلت دولة الإمارات في السابق وفوداً متعددة من عمداء فلوريدا، وما زلنا حريصين على الارتقاء بفرص الشراكة الاقتصادية معاً».