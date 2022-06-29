المؤشر نيكي الياباني ينهي أربعة أيام من المكاسب



طوكيو (رويترز) - أنهى المؤشر نيكي الياباني ارتفاعاً دام أربع جلسات اليوم الأربعاء، وانخفض متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا البارزة، بعد أن هبطت بورصة وول ستريت بشكل حاد خلال الليل، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي. وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 0.91 بالمئة عند 26804.60 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.72 بالمئة إلى 1893.57 نقطة. وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض حاد، إثر عمليات بيع واسعة النطاق خلال الليل، حيث وجهت بيانات ثقة المستهلكين السيئة ضربة إلى تفاؤل المستثمرين وغذت المخاوف بشأن الركود. وانخفض سهم شركة صناعة الرقائق طوكيو إلكترون 5.27 بالمئة ولعب الدور الأكبر في تراجع نيكي. وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 1.64 بالمئة وهبط سهم شركة الهاتف كيه.دي.دي.آي 1.89 بالمئة. وتراجع سهم شركة نيبون إلكتريك جلاس لصناعة الشاشات الكريستالية 4.31 بالمئة وكان الخاسر الأكبر على المؤشر نيكي. وقفز سهم شركة طوكيو إلكتريك باور هولدنجز 5.27 بالمئة وكان الرابح الأكبر على نيكي، بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده ستحقق أقصى استفادة ممكنة من الطاقة النووية وتأمين إمدادات طاقة كافية. وجاءت تصريحاته في الوقت الذي حطم فيه الطقس الحار في طوكيو رقماً قياسياً يبلغ عمره 150 عاماً في يونيو، وحذرت السلطات من أن إمدادات الطاقة ما زالت ضعيفة، مما يزيد من احتمال انقطاع الكهرباء.