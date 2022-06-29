الخميس 30 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف من الركود
بورصة روما
29 يونيو 2022 16:05

 
لندن (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد أن طغت المخاوف بشأن الركود العالمي على التفاؤل في الآونة الأخيرة إزاء إلغاء قيود الإغلاق في الصين. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، ليضع حداً إلى زيادة استمرت ثلاثة أيام بعد جلسة تداول عصيبة في وول ستريت خلال الليل، على خلفية بيانات قاتمة لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة. وقاد المؤشر داكس الألماني الانخفاض بين المؤشرات الأخرى في المنطقة، إذ تراجع بنسبة 0.9 بالمئة قبل القراءة الأولية للتضخم الألماني المتوقع صدورها في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش. وارتفع سهم إتش اند إم 0.7% بالمئة بعد أن أعلنت ثاني أكبر سلسلة للأزياء في العالم عن نمو فاق التوقعات بنسبة 33 بالمئة في الأرباح ربع السنوية.

الأسهم الأوروبية
مؤشر ستوكس
الاقتصاد العالمي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
السيسي
عربي ودولي
السيسي: مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة
اليوم 14:12
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
اليوم 14:00
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
اليوم 14:00
أرشيفية
عربي ودولي
اليابان ترفع أمر الإخلاء في فوكوشيما بعد 11 عاماً على الكارثة النووية
اليوم 13:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©