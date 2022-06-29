الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف من الركود



لندن (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد أن طغت المخاوف بشأن الركود العالمي على التفاؤل في الآونة الأخيرة إزاء إلغاء قيود الإغلاق في الصين. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، ليضع حداً إلى زيادة استمرت ثلاثة أيام بعد جلسة تداول عصيبة في وول ستريت خلال الليل، على خلفية بيانات قاتمة لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة. وقاد المؤشر داكس الألماني الانخفاض بين المؤشرات الأخرى في المنطقة، إذ تراجع بنسبة 0.9 بالمئة قبل القراءة الأولية للتضخم الألماني المتوقع صدورها في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش. وارتفع سهم إتش اند إم 0.7% بالمئة بعد أن أعلنت ثاني أكبر سلسلة للأزياء في العالم عن نمو فاق التوقعات بنسبة 33 بالمئة في الأرباح ربع السنوية.