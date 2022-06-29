ارتفاع أسعار النفط للجلسة الرابعة بسبب مخاوف نقص الإمدادات



سنغافورة (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن فاقت المخاوف من نقص المعروض، إثر القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس تغيراً طفيفاً إلى 117.9 دولار للبرميل بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش. ويحل أجل عقود أغسطس غداً الخميس، وارتفعت عقود سبتمبر 23 سنتاً، أي 0.2 بالمئة، إلى 114.06 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتاً، أي 4.0 بالمئة، إلى 112.20 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء، بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل. وتبدأ منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأوبك بلس التي تضم حلفاء مثل روسيا اجتماعات تستمر يومين اليوم الأربعاء، وقال محللون إنه من المستبعد حدوث تغيير كبير هذا الشهر في سياسات الإنتاج. وحذر محللون كذلك من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا قد تزيد من المخاوف بشأن نقص المعروض.