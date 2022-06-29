الخميس 30 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
الذهب ينخفض متأثراً بتوقعات رفع أسعار الفائدة
تأثر جاذبية الذهب كملاذ آمن بفعل توقع رفع أسعار الفائدة
29 يونيو 2022 16:01

 
لندن (رويترز) - انخفضت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق، اليوم الأربعاء، مع استمرار تأثر جاذبيته كملاذ آمن إلى حد ما، بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة، على الرغم من مخاطر الركود التي تلوح في الأفق. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1817 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.20 بتوقيت جرينتش، وظل حبيس نطاق ضيق بين 1814.30 دولار و1822.76 دولار. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 بالمئة إلى 1817.60 دولار. ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم في منتدى البنك المركزي الأوروبي، وسيراقب المتعاملون أي مؤشرات على توجهات السياسة النقدية للمجلس بعدما رفع سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال المحللون إن الذهب اقتفى أثر ضعف المعنويات في أسواق السلع الأوسع نطاقاً، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم الذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يشهد سعر الفضة في المعاملات الفورية تغييرا يذكر عند 20.84 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 927.39 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1898.45 دولار.

أسعار الفائدة الأميركية
أسعار الذهب
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
السيسي
عربي ودولي
السيسي: مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة
اليوم 14:12
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
اليوم 14:00
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
اليوم 14:00
أرشيفية
عربي ودولي
اليابان ترفع أمر الإخلاء في فوكوشيما بعد 11 عاماً على الكارثة النووية
اليوم 13:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©