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«دبي الإسلامي» أول بنك إسلامي ينضم إلى منصة «بُنى»
«دبي الإسلامي» أول بنك إسلامي ينضم إلى منصة «بُنى»
29 يونيو 2022 15:17

دبي (الاتحاد)
 أعلن بنك دبي الإسلامي، اليوم عن كونه أول بنك إسلامي في دولة الإمارات ينضم إلى منصة «بُنى»، المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي، وذلك في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي، وجهوده المتواصلة لتعزيز مكانته كواحدة من أكثر المؤسسات المالية الإسلامية تطوراً وتقدماً في المنطقة.وتعتبر «بُنى» منصة الدفع الإقليمية الأولى في المنطقة العربية، والتي ستمكن المؤسسات المالية والمصارف المركزية من إرسال واستلام المدفوعات في كافة أنحاء المنطقة العربية وخارجها بعملات متعددة وبنظام آمن وموثوق، وتكلفة فعالة، ومخاطر تخضع للسيطرة وعلى نحو يتسم بالشفافية.
وتأسست منصة «بُنى» في دولة الإمارات العربية المتحدة وتديرها المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي، وتقدم للمشاركين حلول دفع عصرية تتوافق مع معايير ومتطلبات الامتثال الدولية لمكافحة الجرائم المالية، وتلتزم بأعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات. وتهدف منصة «بُنى» لأن تكون منصة الدفع المفضلة على مستوى العالم العربي وخارجه من خلال توفير حلول الدفع الفورية التي تساهم في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي على مستوى المنطقة.
ومن خلال انضمام بنك دبي الإسلامي إلى منصة «بُنى»، ستقدم المنصة خدمات قيمة للبنك لا سيًما فيما يتعلق بالمنتجات الآمنة وبأسعار مناسبة، مثل خدمات التحويل للأفراد والتحويلات المالية بين البنوك.
 وتعليقاً على هذه المبادرة، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «نفخر بكوننا أول بنك إسلامي ينضم إلى منصة بُنى التي تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، وباتت تمتلك شبكة علاقات واسعة مع نخبة من الشركاء التجاريين على مستوى الوطن العربي والعالم. سيعزز هذا الانضمام من التزام بنك دبي الإسلامي بالمشاركة في المبادرات الاستراتيجية التي تساهم في تطوير البنية التحتية لمنظومة المدفوعات الرقمية. كما سيساهم هذا التعاون في تزويد متعاملينا بتجربة مصرفية فريدة ومتميزة عبر تقديم حلول دفع عصرية تتوافق مع أعلى معايير الأمن ومتطلبات الامتثال الدولية».من جانبه، قال مهدي مانع الرئيس التنفيذي لمنصة بُنى: «يسعدنا الترحيب بانضمام ببنك دبي الإسلامي لشبكة المشاركين في منصة»بُنى«التي تلبي احتياجات مختلف المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك الإسلامية، من خلال مجموعة من حلول الدفع الآمنة والفعالة. نتطلع للتعاون مع بنك دبي الإسلامي وقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية لمواصلة تطوير خدمات المدفوعات للأفراد والشركات، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية وخارجها. وأود أيضاً بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دعمه المستمر لمنصة بُنى».

بنك دبي الإسلامي
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