‏«أبوظبي الإسلامي» يطلق تسهيلات لتمويل الأراضي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم أول عروضه لتمويل قطع الأراضي السكنية، مما يمكّن العملاء من تحقيق طموحاتهم بإمتلاك قطعة الأرض الخاصة بهم سواء للاستثمار المستقبلي أو لبناء منزلهم الخاص.

ويسمح هذا العرض المتاح لكل من المواطنين والمقيمين، بإمكانية امتلاك العقارات أو سداد مدفوعات تسليم الأرض لامتلاك قطع أراضي التملك الحر في المجتمعات السكنية المعروفة في دولة الإمارات.ويأتي العرض الجديد استجابةً للاهتمام المتزايد من العملاء سواء من المواطنين أو المقيمين الراغبين في شراء قطعة الأرض الخاصة بهم، حيث يتطلع المزيد منهم إلى شراء ملكيتهم العقارية الخاصة، خصوصاً مع عودة ارتفاع قيمة سوق العقارات والأراضي في دولة الإمارات منذ العام الماضي.

ويمكن للراغبين، الحصول على تمويل تصل قيمته إلى 60% من قيمة قطعة الأرض، مع إمكانية الحصول على تخفيض بقيمة 30% للدفعات السنوية في حال السداد المبكّر.

وقال سامح عوض الله، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة: «لدينا أكثر من 1 مليون عميل في مصرف أبوظبي الإٍسلامي، ونحرص دائماً على التعرف على طموحاتهم، حتى نتمكن من تقديم خدمات ومنتجات وعروض تلبي مختلف تطلعاتهم. وقد نجحنا على مر الأعوام الماضية في تقديم منتجات لاقت إقبالاً واسعاً من عملائنا، واليوم يسعدنا الإعلان عن هذا العرض الذي يتطلع له الكثير من المواطنين والمقيمين من عملائنا منذ فترة طويلة لتحقيق حلمهم في الحصول على ملكيتهم العقارية الخاصة من خلال شراء قطعة أرض سواء للاستثمار أو لبناء منزلهم الخاص.»