شما بنت سلطان تنضم لبرنامج زمالة الطاقة والمناخ في المجلس الأطلسي

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي عن اختيار مجموعته الرابعة من القيادات النسائية في برنامج زمالة الطاقة والمناخ، حيث تم اختيار الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان كأول سيدة من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن هذه مجموعة.

وتمتد الزمالة غير المقيمة لمدة عام واحد للسيدات من القيادات النسائية اللواتي في المرحلة المبكرة والمتوسطة من مسيرتهن المهنية بمجال الطاقة والمناخ، والطامحات إلى إثراء معرفتهن بسياسات القطاع والتطور المهني فيه. وستتم دعوة مجموعة هذا العام كمشاركين أساسيين في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في يناير 2023 المقام في أبوظبي، والذي يعد من أكثر فعاليات القيادات العالمية السنوية تأثيراً في مجال الطاقة والمناخ والمتضمنة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ المرتقب في دورته الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ) والمقامة في دولة الإمارات. ويعكس اختيار الشيخة شما آل نهيان ضمن القيادات النسائية في برنامج زمالة الطاقة والمناخ، واستضافتها لمنتدى المجلس الأطلسي العالمي، التزام أبوظبي بتحقيق رؤيتها البيئية 2030.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان آل نهيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية: «إنه لشرف لي أن أكون ضمن القيادات النسائية في زمالة الطاقة والمناخ في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، وأن أصبح بذلك أول سيدة منْ تنضم لهذه المجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي، وبينما تسعى الإمارات وبقية دول العالم على حد سواء إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق الاستدامة البيئية والعمل المناخي والاقتصاد الدائري، فمن الحتمي أن يتكاتف قياديو البيئة المستقبلون الآن للعمل معاً يداً بيد من أجل مستقبل آمن».

وأضافت: «أتطلع إلى لقاء زملائي في واشنطن العاصمة والعمل معهم والحوار البناء ليكون دافعاً لإيجاد حلول الطاقة والمناخ العالمية. كما يسعدني أن أرحب بهم في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، المقام في دولة الإمارات، اللتين تعدان فعاليتين مهمتين من شأنهما المساهمة الفاعلة في تغيير العالم إلى الأفضل».

وقال فريدريك كيمبي، رئيس المجلس الأطلسي ومديره التنفيذي: «مع مكافحة تغير المناخ المتصاعدة، أصبحت الحاجة لتقدم الحياة المهنية للقادة الواعدين المميزين في سياسة المناخ والطاقة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».

وأضاف: «يسعدنا أن نرحب بالمجموعة الجديدة من القيادات النسائية المميزة في زمالة الطاقة والمناخ لهذا العام، ونثق بقدراتهن على تحقيق إنجازات عظيمة خلال فترة وجودهن في المجلس وما بعد ذلك. تنضم مجموعة هذا العام إلى شبكة متنامية من صانعي التغيير الهائلين».

تمثل زمالة 2022 السنة الرابعة على التوالي التي ستتاح فيها للشابات الرائدات فرصة للمشاركة وتكوين العلاقات والتواصل والتطوير المهني والتدريب على المهارات المقدمة من خلال الزمالة. بينما أقيمت زمالات 2020 و2021 افتراضياً بسبب الوباء، سيشمل برنامج هذا العام فعاليات هجينة، افتراضية وبالحضور الشخصي، لضمان مشاركة الجميع من خارج منطقة واشنطن العاصمة.

أطلق برنامج زمالة 2022 رسمياً في مايو وسيتضمن جلسات حوار متخصصة أمام الجمهور ة على أساس افتراضي وهجيني، وسيتيح فرص نشر مركز الطاقة العالمي تحليلاً مستقلاً على مدونة مركز الطاقة العالمي «إنرجي سورس»، بالإضافة إلى فعاليات ولقاءات افتراضية مع كبار مسؤولي القطاع والحكومات. ستتاح أيضاً للمشاركين ببرنامج الزمالة فرصة التعلم من قياديي قطاع الطاقة، وتعزيز دورهن وتمكينهن في مجال يهيمن عليه الذكور في العادة، وتكون معرفة وفهم شامل لسياسة الطاقة والمناخ تفوق خبراتهن.

تأسس برنامج الزمالة بفضل الدعم السخي لمؤسسة RBC، ويتم اختيار أعضاء برنامج الزمالة بشكل مستقل من خلال عملية تنافسية من قبل موظفي مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي. تشمل هذه الفئة الرابعة من برنامج الزمالة قياديات صاعدات في نطاق واسع من القطاعات والخلفيات المهنية، بما في ذلك القطاع المالي الدولي وصناعاته والحكومة والمناصرون المناخيون.