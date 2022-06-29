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«المالية» تمدد موعد تقديم بلاغات متطلبات قانون الامتثال الضريبي
«المالية» تمدد موعد تقديم بلاغات متطلبات قانون الامتثال الضريبي
29 يونيو 2022 14:42

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تمديد الموعد النهائي للمؤسسات المالية الإماراتية الواجب عليها الإبلاغ لتقديم البلاغات وفقاً لمتطلبات الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعيار الإبلاغ المشترك، وذلك في موعد أقصاه 20 يوليو 2022.
وأشارت وزارة المالية إلى أن بوابة التبادل التلقائي للمعلومات المخصصة للإبلاغ لأغراض متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعيار الإبلاغ المشترك أصبحت متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. 

وأعلنت الوزارة عن خطوات الإبلاغ وتسجيل الدخول، من خلال الموقع الإلكتروني https://fatcacrs.mof.gov.ae.
وأشارت الوزارة إلى أنه على جميع المستخدمين التابعين للمؤسسات المالية الواجب عليها الإبلاغ إتمام إجراءات التسجيل قبل تقديم أي بلاغات، وذلك من خلال البوابة الجديدة. 

وأضافت الوزارة: «لإتمام عملية الإبلاغ بنجاح، يجب على المستخدمين التابعين للمؤسسات المالية الواجب عليها الإبلاغ الحصول على نموذج إكسل للإبلاغ المتعلق باتفاقية الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) ومعايير الافصاح المشترك (CRS) مباشرة من خلال البوابة».

وزارة المالية
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