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"الاتحاد للطيران" تستعد لاستقبال 2.7 مليون مسافر في الصيف
"الاتحاد للطيران" تستعد لاستقبال 2.7 مليون مسافر في الصيف
29 يونيو 2022 14:26

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي لاستقبال 2.7 مليون مسافر خلال أشهر الصيف المقبلة، وذلك مع ازدياد الطلب على السفر عالمياً.

ومن المتوقع أن تنقل الاتحاد أكثر من 1.4 مليون مسافر عبر شبكة وجهاتها، من ضمنهم 330 ألف مسافر محلي، مع تشغيل أكثر من 1100 رحلة أسبوعياً على امتداد الشبكة. 

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية، إنه مع تعافي سوق السفر من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، شهدت الاتحاد ارتفاعاً ملحوظاً في الحجوزات خلال الأسابيع القليلة الماضية. 

وأضاف أنه مع اقتراب موعد إجازة الصيف ولاستقبال هذا العدد المتزايد من المسافرين، عززت الاتحاد للطيران عملياتها التشغيلية محلياً وعلى امتداد شبكة وجهتها للتأكد من حصول ضيوفها على تجربة سفر سلسة سواء في المطار أو على متن الرحلة. 

وتحرص الاتحاد للطيران على تذكير ضيوفها بضرورة إتمام إجراءات السفر إلكترونياً واستخدام خدمة معتمد للسفر لتقديم مستندات السفر المتعلقة بكوفيد للاعتماد المسبق، والوصول إلى المطار مبكراً.

الاتحاد للطيران
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