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الاقتصادي
أوروبا تحظر بيع السيارات الجديدة بمحركات حرارية بحلول 2035
موضوعية
29 يونيو 2022 07:37

وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي فجر الأربعاء على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية اعتباراً من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في أوروبا إلى الصفر.

وهذا المشروع الذي كانت المفوّضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو 2021 يعني عملياً فرض حظر في دول الاتّحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزوّدة محرّكات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تالياً إلى المحركات الكهربائية، علماً بأنّ القرار الصادر الأربعاء يلحظ إمكانية النظر في المستقبل في ما إذا كان سيتمّ السماح بالمحركات العاملة بالتكنولوجيات البديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجينة.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
السيارات
المفوضية الأوروبية
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