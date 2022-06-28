«الثقافة والسياحة - أبوظبي» تطلق أجندة تدريبية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أجندتها الجديدة لبرامج التدريب ومبادرات التوطين للنصف الثاني من عام 2022، في إطار التزامها بالترويج للسياحة كأحد الخيارات الوظيفية المجزية لجميع أفراد المجتمع المحلي في الدولة، إلى جانب العمل على تطوير وصقل مهارات العاملين في هذا المجال في القطاع الخاص.

وتهدف مبادرات الدائرة إلى زيادة نسبة مشاركة المواطنين الإماراتيين في الأنشطة والبرامج السياحية في الإمارة، من خلال تسلّيط الضوء على فرص العمل المتاحة في القطاع وتقديم مسار واضح للمشاركين حول تنمية المؤهلات والمهارات اللازمة.

جاء هذا الإعلان، خلال الاجتماع الذي استضافته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخراً بحضور 72 ممثلاً عن 42 من الفنادق والمعالم السياحية الرائدة في أبوظبي.

وتشتمل موضوعات التدريب الموجهة حصرياً للمواطنين في القطاع على «المخيم الصيفي السياحي للشباب»، وهو برنامج يمتد على مدار أسبوعين لتعريف المواطنين الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً بقطاعي الضيافة والسياحة، و«برنامج خبرتي بنظام العمل الجزئي»، وهو مبادرة تستهدف طلاب الجامعات والكليات من المواطنين بفرص عمل مؤقتة في القطاع، و«برنامج خطوة» الذي يزود الشباب الإماراتي بالإرشادات والمهارات اللازمة للانضمام إلى القطاع. وهنالك «مشروع تحليل الاحتياجات التدريبية وتقييم مؤشرات العمل»، المفتوح أمام موظفي الضيافة من جميع الجنسيات.