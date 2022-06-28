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«غرف الإمارات» يبحث التعاون مع أوزبكستان
«غرف الإمارات» يبحث التعاون مع أوزبكستان
29 يونيو 2022 01:17

دبي (الاتحاد) 

بحث حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، مع عبد العزيز اقولوف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين، علاوة على بحث تعزيز التعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف في أوزبكستان، وتعزيز التعاون الاستثماري بين أصحاب الأعمال والشـركات الإماراتية والأوزبكية.
وتم خلال اللقاء الذي عقد بمكتب الاتحاد بدبي مناقشة زيادة مساهمة أصحاب الأعمال والمستثمرين بالإمارات وأوزبكستان في تأسيس مشروعات استثمارية مشتركة، وتبادل الخبرات في ما بين الجانبين، بما يعزز من مساهمة القطاع الخاص في نمو اقتصادات البلدين.

أوزبكستان
الغرف الإماراتية
حميد محمد بن سالم
الإمارات
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