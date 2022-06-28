«دبي المالي العالمي» يطلق «مختبر التمويل المفتوح»

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز دبي المالي العالمي، أمس، مبادرة مختبر التمويل المفتوح، الأولى من نوعها في المنطقة.

ويمثل المختبر برنامجاً يمتد لستة أشهر بدءاً من 28 يونيو 2022. ومن المقرر أن يشارك في البرنامج 4 بنوك وشركة تكنولوجيا مالية تشمل كلاً من بنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني وشركة زاند. وبينما سيتم استكشاف حالات الاستخدام وتطويرها في الفترة ما بين شهري يوليو ونوفمبر 2022، سيختتم المختبر أعماله بتسليط الضوء على تأثير برنامجه على المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للبنوك المشاركة.

يأتي إطلاق مختبر التمويل المفتوح الأول من نوعه في المنطقة، في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً ما بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة مركز دبي المالي العالمي، دعماً لجهود تطوير وازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعد هذه المبادرة جزءاً أساسياً من الجهود المستمرة التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي لتحقيق رؤية وأهـــداف استراتيجيته لعام 2030.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يمثل إطلاق مختبر التمويل المفتوح الأول من نوعه في المنطقة دليلاً على التزام مركز دبي المالي العالمي بقيادة دفة المبادرات التي سترتقي بمستقبل قطاع التمويل نحو آفاق غير مسبوقة، بالتزامن مع توفير إطار عمل يقود مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول نحو اقتصاد التمويل المفتوح».