الأربعاء 29 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«دبي المالي العالمي» يطلق «مختبر التمويل المفتوح»
«دبي المالي العالمي» يطلق «مختبر التمويل المفتوح»
29 يونيو 2022 01:17

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز دبي المالي العالمي، أمس، مبادرة مختبر التمويل المفتوح، الأولى من نوعها في المنطقة. 
ويمثل المختبر برنامجاً يمتد لستة أشهر بدءاً من 28 يونيو 2022. ومن المقرر أن يشارك في البرنامج 4 بنوك وشركة تكنولوجيا مالية تشمل كلاً من بنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني وشركة زاند. وبينما سيتم استكشاف حالات الاستخدام وتطويرها في الفترة ما بين شهري يوليو ونوفمبر 2022، سيختتم المختبر أعماله بتسليط الضوء على تأثير برنامجه على المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للبنوك المشاركة.
يأتي إطلاق مختبر التمويل المفتوح الأول من نوعه في المنطقة، في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً ما بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة مركز دبي المالي العالمي، دعماً لجهود تطوير وازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعد هذه المبادرة جزءاً أساسياً من الجهود المستمرة التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي لتحقيق رؤية وأهـــداف استراتيجيته لعام 2030.
 وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يمثل إطلاق مختبر التمويل المفتوح الأول من نوعه في المنطقة دليلاً على التزام مركز دبي المالي العالمي بقيادة دفة المبادرات التي سترتقي بمستقبل قطاع التمويل نحو آفاق غير مسبوقة، بالتزامن مع توفير إطار عمل يقود مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول نحو اقتصاد التمويل المفتوح».

مركز دبي المالي العالمي
التكنولوجيا المالية
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
أنابيب اختبار مكتوب عليها 'فيروس جدري القرود ،إيجابي وسلبي' في هذا الرسم التوضيحي
عربي ودولي
أميركا تكثف جهود مكافحة جدري القرود
اليوم 08:06
"انستجرام" تبث إعلانات عبر منصة "ريلز"على مستوى العالم
دنيا
ميزة جديدة لـ"إنستجرام".. تلزمك بتقديم إجابة صادقة
اليوم 08:02
الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
عربي ودولي
الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
اليوم 07:59
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
عربي ودولي
في كلمته لمجلس الأمن.. زيلينسكي يطالب باتخاذ إجراءات ضد روسيا
اليوم 07:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©