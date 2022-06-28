مؤشر ثقة المستهلك الأميركي يهوي في يونيو



واشنطن (رويترز) هبطت ثقة المستهلك الأميركي بشكل حاد في يونيو، إذ تركت المخاوف حيال ارتفاع التضخم المستهلكين يتوقعون أن يضعف النمو الاقتصادي بشكل كبير في النصف الثاني من العام.وقالت مؤسسة كونفرنس بورد، أمس، إن مؤشرها لثقة المستهلك هبط 4.5 نقطة إلى قراءة عند 98.7 نقطة هذا الشهر. وتراجع مؤشر التوقعات، الذي يقيس توقعات المستهلكين في الأجل القصير للدخل والأعمال وسوق العمل إلى 66.4 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2013، من 73.7 نقطة في مايو. وقالت لين فرانكو مديرة المؤشرات الاقتصادية لدى كونفرنس بورد في واشنطن "التوقعات هبطت الآن كثيراً عن قراءة عند 80 نقطة، مما يشير إلى نمو أضعف في النصف الثاني من 2022 وأيضاً احتمال متزايد لركود بحلول نهاية العام".