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تقرير: مشروعات الطاقة المتجددة تحقق للدول العربية 92% من أهداف 2030
إمكانيات واعدة لمشروعات الطاقة المتجددة
28 يونيو 2022 20:27

 
القاهرة (رويترز) خلص تقرير منظمة بحثية نُشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروعات محطات توليد الطاقة المتجددة بالدول العربية ستحقق عند اكتمالها ما يقرب من 92 بالمئة من إجمالي ما تستهدف المنطقة تحقيقه بحلول 2030.ويبلغ إجمالي إنتاج المنطقة العربية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية حالياً أكثر من 12 جيجاوات، وأعلنت جامعة الدول العربية في 2013 عن مبادرة للطاقة النظيفة تستهدف زيادة قدرة المنطقة من الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها إلى 80 جيجاوات بحلول 2030. وأشار تقرير «جلوبال إنرجي مونيتور»، وهي منظمة بحثية غير ربحية معنية بمشروعات الطاقة في أنحاء العالم، إلى أن الدول العربية تعمل على تشييد محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة إنتاجية تبلغ في المجمل 73.4 جيجاوات، وهو ما ينطوي على زيادة في الإنتاج الحالي للمنطقة من الطاقة المتجددة بنحو خمسة أمثال. وقالت المنظمة، إنه في حالة تشغيل تلك المشروعات، والتي تشمل 114 محطة للطاقة الشمسية و45 محطة لطاقة الرياح، طبقاً للجدول الزمني المحدد لها، فإن إجمالي إنتاج المحطات الجديدة بالإضافة إلى المحطات العاملة بالفعل سيبلغ نحو 92 بالمئة من الإجمالي المستهدف بحلول 2030. وأضافت أن الدول العربية الخمس الأكثر إنتاجا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة هي مصر، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في نوفمبر 2022، بإنتاج يبلغ 3.5 جيجاوات، تليها الإمارات بإنتاج 2.6 جيجاوات، والمغرب بإنتاج 1.9 جيجاوات، والأردن بإنتاج 1.7 جيجاوات، والسعودية بإنتاج 0.78 جيجاوات. غير أن التقرير توقع أن تتصدر دول أخرى قائمة الدول الأكثر إنتاجاً للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة على المدى القريب، أولها سلطنة عمان بإنتاج متوقع أن يصل إلى 15.3 جيجاوات، تليها المغرب بإنتاج 14.4 جيجاوات، والجزائر بإنتاج 10 جيجاوات، والكويت بإنتاج 9.6 جيجاوات، والعراق بإنتاج 5.8 جيجاوات. وقالت كاسندرا آوماليا مديرة برنامج مشروعات الطاقة الشمسية في المنظمة «الدول العربية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بإمكانات هائلة تمكنها من بناء مشروعات الطاقة المتجددة، ومن المدهش رؤية تلك الدول تتحول لإنتاج هذا الحجم الهائل من الطاقة المتجددة في محاولة للحد من الاعتماد على النفط». ويتوقع التقرير إنتاجا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المشروعات الجديدة يبلغ 60.9 جيجاوات بحلول 2030، إذ يتضمن إجمالي الإنتاج المتوقع أكثر من 49.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية وأكثر من 11.3 جيجاوات من طاقة الرياح. وقالت إنجريد بهرسين مديرة برنامج مشروعات طاقة الرياح في المنظمة والمشاركة في إعداد التقرير «في قلب الاقتصاد القائم بالأساس على النفط تأتي انتعاشة الطاقة المتجددة، مما يعد رسالة قوية للعالم بأن حتى الدول المنتجة للنفط تسعى للاعتماد على الطاقة المتجددة كبديل له».

الطاقة الشمسية
مشاريع الطاقة المتجددة
طاقة الرياح
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