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الذهب يرتفع والاهتمام ينصب على «المركزي الأوروبي»
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت
28 يونيو 2022 20:25

 
لندن (رويترز) ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، اليوم، مع تراجع الدولار، لكن زيادة عائدات السندات الأميركية حدت من ارتفاعه في حين انصب اهتمام المستثمرين على منتدى مصرفيي البنك المركزي الأوروبي في البرتغال.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1826.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.35 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 في المئة إلى 1827.30 دولار. وجعل تراجع الدولار شراء الذهب أكثر جاذبية للمشترين بعملات أخرى، لكن ارتفاع العائدات على السندات الأميركية لأجل عشر سنوات حدت من الإقبال على شراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. وقال المحلل بيتر فيرتيج من كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش، إنه إلى جانب تراجع الدولار، استفاد الذهب من المكاسب في أسواق السلع بشكل عام. وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ضمن مجموعة من مصرفيي البنوك المركزية الذين حضروا المنتدى السنوي في البرتغال. وفي حين من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لأول مرة منذ عشر سنوات الشهر المقبل، قالت رئيسته كريستين لاجارد، إن البنك سيتحرك بشكل تدريجي، لكن مع خيار التصرف بحسم في حال حدوث أي تدهور في معدل التضخم في الأجل المتوسط. وارتفعت كذلك أسعار الأسهم العالمية وزادت أسعار النفط على أمل تحسن الطلب من الصين.

البنك المركزي الأوروبي
أسعار الذهب
البنك المركزي الأميركي
الدولار الأميركي
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