انتعاشة قوية للأسهم الإماراتية بمكاسب 35 مليار درهم



أبوظبي (وام) انتعشت أسواق الأسهم الإماراتية في ختام جلسة اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 35 مليار درهم وسط مكاسب قوية طالت أسواق المال والنفط العالمية. وزادت القيمة السوقية للأسهم المحلية من 2.484 تريليون درهم أمس إلى 2.519 تريليون درهم في نهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 1.988 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و531.1 مليار درهم لسوق دبي المالي. ووصلت سيولة الأسهم المحلية بنهاية التداولات لأكثر من 1.54 مليار درهم موزعة بواقع 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي، و201.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 237.8 مليون سهم في السوقين تم تنفيذها من خلال أكثر من 15 ألف صفقة. وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 1.98%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية خلال يونيو الجاري، ليغلق عند 9392.1 نقطة مع صعود أسهم 91 شركة مدرجة يقودها البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بسيولة 334.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.95% عند 287 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 242.3 مليون درهم ليصعد بنسبة 2.61% وصولا إلى 18.9 درهم. وارتفع سهم «ألفا ظبي» 2.41% و«الدار» 3.66% مع إعلان ألفا ظبي عن زيادة حصتها في الدار العقارية لتصبح بذلك الشركة الأم معززة مكانتها كأكبر مساهم استراتيجي في الشركة، واستقطب السهمان سيولة بأكثر من 214 مليون درهم. ومن المقرر أن تدرج شركة «انفيكتوس» للاستثمار، أسهمها اليوم في سوق نمو التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يتيح للمستثمرين فرصة للاستثمار في أعمال تجارية سريعة النمو وقابلة للتطوير في مجال الأغذية الزراعية والسلع الجاهزة. وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.09%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق عند 3252.71 نقطة، مع ارتفاع أسعار 16 سهماً يقودها «إعمار العقارية» بعد ارتفاع بنسبة 1.34% و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.87% و«دبي الإسلامي» بنسبة 1.59% و«إعمار للتطوير» 2.33%.