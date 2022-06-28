«أغذية» تحصد جوائز من المعهد الدولي للتذوق في بلجيكا



أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة أغذية أن سبعة من منتجاتها حصدت جوائز المذاق الممتاز لعام 2022، المقدمة من المعهد الدولي للتذوق، بمدينة بروكسل البلجيكية. وخضعت منتجات مجموعة أغذية، وهي: «مياه العين، وتاج التمور، وأغذية نبيل، ومياه ألبين» إلى عملية تقييم في منافسة كبرى مع آلاف المنتجات الغذائية الأخرى من جميع أنحاء العالم. وقامت بعملية التقييم لجنة تحكيم تضم أكثر من 200 طاهٍ يتمتعون بتصنيفات عالمية، منحوا بدورهم الجوائز إلى أكثر المنتجات نوعية وجودة، الأمر الذي يجعل جائزة المذاق الممتاز واحدة من أكثر الجوائز رقيًّا على المستوى العالمي في مجال إنتاج الأغذية. وبحصدها جائزة المذاق الممتاز ذات الثلاث نجمات للعام الثاني على التوالي، تكون «مياه العين» هي العلامة التجارية الوحيدة ضمن فئة المشروبات التي تحصل على هذا التصنيف. وحصل أيضا منتج «دبس التمر» للعلامة التجارية تاج التمور على جائزة المذاق الممتاز ذات الثلاث نجمات، بعد منافسة كبيرة مع العديد من المنتجات النباتية الأخرى، وتفوقه كمنتج يلبي معايير الصحة والمذاق الممتاز. جائزة الثلاث نجمات هي أعلى تصنيف يمنحه المعهد الدولي للتذوق، وتُمنح للمنتجات المبتكرة شديدة الاستثنائية، أما جائزة النجمتين، فتُمنح للمنتجات المتميزة. وحصلت 5 منتجات أخرى من منتجات مجموعة أغذية على جائزة النجمتين للمنتجات المتميزة، وهي نبيل ناجتس نباتي بالتمبورة «بديل الدجاج»، ومياه العين زيرو الخالية من الصوديوم، ومياه ألبين المعدنية، ودبس التمر بنكهة الحبهان، ودبس التمر بنكهة الزعفران للعلامة التجارية تاج التمور. وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية إن هذا الفوز يعد تتويجا للجهود الكبيرة التي يبذلها فريق مجموعة أغذية، لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الجودة بجميع منتجاتنا، كما أنه يدل على الخطوات التي قطعناها في مسيرتنا، والتي تهدف بحسب استراتيجياتنا إلى تحقيق الريادة في قطاع الأغذية والمشروبات بحلول عام 2025؛ وهى الاستراتيجية التي ترتكز بقوة على نهج يعتمد بشكل أساسي على إرضاء عملائنا، عبر تقديم منتجات مبتكرة عالية الجودة، وستظل هذه الاستراتيجية محورًا رئيسيًا لأعمالنا، بهدف تزويد عملائنا بمنتجات صحية ومستدامة. ومن جانبه أكد ربيع كامله، الرئيس التنفيذي للجودة والبحوث والتطوير بمجموعة أغذية أن منتجات مجموعة أغذية حققت أعلى معدلات التصنيف، لكونها متوازنة، ذو جودة عالية وفقًا لمعايير المعهد الدولي للتذوق. وتعتمد هذه المعايير على تحليل وتقييم دقيق لعينات المنتجات، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى التي تقيّمها لجنة التحكيم بالمعهد. وتعتبر هذه الجوائز تكليلاً لجهود الفريق في المجموعة في عملية البحث والابتكار والتصنيع ومراقبة الجودة سعيًا نحو تحقيق معادلة المُنتج الصحي ذو المذاق الجيد في آن واحد.