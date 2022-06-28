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«رواد الأعمال الإماراتيين» تعيد تشكل مجلس إدارتها
سند المقبالي
28 يونيو 2022 20:13

 
أبوظبي (وام) عقدت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين اجتماع الجمعية العمومية العادية بحضور أعضائها الأسبوع الماضي، تحت إدارة وإشراف دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والتي شهدت انتخابات مجلس الإدارة لدورته الجديدة لعام 2022 والتي تمتد حتى أربع سنوات. وعرض صلاح الكعبي، المدير التنفيذي لجمعية رواد الأعمال، التقرير الإداري السنوي على الحضور للاطلاع على إنجازات الجمعية خلال الدورة المنتهية، وأسفرت الانتخابات عن فوز سند المقبالي برئاسة المجلس وإبراهيم بن شاهين نائباً للرئيس، كما انتخب المستشار أحمد الرئيسي أميناً عاماً وعبدالمجيد المرزوقي أميناً للصندوق، وحصل أحمد الظاهري جاسم الشكر والدكتور جمال السعيدي وعبدالله الشحي وعلي الخوري على عضوية مجلس الإدارة الجدي، والذي سيتولى المهمة لمدة 4 سنوات قادمة، تنتهي في 6 يونيو 2026. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة خلال الفترة القادمة لتشكيل هيئته الجديدة وفق نتائج الانتخابات.

جمعية رواد الأعمال الإماراتيين
سند المقبالي
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