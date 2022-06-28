تقرير: 91% من الهجمات الإلكترونية تبدأ ببريد إلكتروني للتصيّد



دبي (الاتحاد) - أظهرت البيانات الواردة من أداة محاكاة التصيّد في منصة Kaspersky Security Awareness Platform، أن الموظفين يميلون إلى عدم ملاحظة الأخطار المخفية في رسائل البريد الإلكتروني المخصصة لقضايا الشركة والإشعارات المتعلقة بمشاكل التسليم. فقد أقدم واحد من كل خمسة موظفين تقريباً (ما بين 16% و18%) على النقر فوق الرابط الموجود في رسائل بريد إلكتروني تحاكي هجمات التصيّد هذه.ووفقاً لتقرير كاسبرسكي، تبدأ 91% من جميع الهجمات الإلكترونية برسالة بريد إلكتروني للتصيّد، كما أن لأساليب التصيّد دور في 32% من جميع عمليات اختراق البيانات الناجحة. وحلّلت كاسبرسكي بيانات جُمعت من أداة محاكاة التصيّد المدمجة في منصة Kaspersky Security Awareness Platform، وقدمها المستخدمون طواعية. وتساعد هذه الأداة الشركات على التحقّق مما إذا كان بإمكان موظفيها تمييز رسائل البريد الإلكتروني المخادعة من الرسائل الحقيقية دون تعريض بيانات الشركة وأنظمتها للخطر. وبإمكان المسؤول الاختيار من مجموعة نماذج جاهزة، لمحاكاة سيناريوهات الخداع الشائعة، أو إنشاء قالب خاص به، ثم إرساله إلى مجموعة موظفين عبر البريد الإلكتروني من دون تحذير مسبق، وتعقّب نتائج ردود أفعالهم على هذه الرسالة الإلكترونية. ويدلّ نقر عدد كبير من المستخدمين على الرابط التصيّدي بوضوح على الحاجة إلى تدريب إضافي للتوعية بالأمن الرقمي.

