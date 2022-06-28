دراسة: تبنّي الذكاء الاصطناعي يتزايد 10 أضعاف بين المؤسسات



دبي (الاتحاد) أعلنت اليوم شركة "جونيبر نتوركس"، عن نتائج دراسة عالمية أظهرت ارتفاعا في الإقبال على تبنّي الذكاء الاصطناعي بنحو 10 أضعاف بين المؤسسات على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، مما يعود عليها بمنافع ملموسة. وأفادت الدراسة بأنه لا يزال هناك نقص في المواهب البشرية وما زالت سياسات الحوكمة تفتقر إلى النضج الكافي، وكلاهما من العوامل الضرورية لتحقيق الإدارة المسؤولة لنمو الذكاء الاصطناعي أخذة في الاعتبار الحفاظ على الخصوصية والامتثال للتشريعات التنظمية والحماية من القرصنة وإرهاب الذكاء الاصطناعي.

وأبرمت "جونيبر نتوركس" شراكة مع شركة الأبحاث "ويكفيلد" لإجراء دراسة استقصائية شملت 700 من كبار قادة تقنية المعلومات حول العالم، ممن لهم علاقة مباشرة بالخطط أو العمليات المتصلة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات في مؤسساتهم. وقاست الدراسة آراء المسؤولين في شأن قيمة الذكاء الاصطناعي، والنضج الملحوظ في توظيف تقنياته، والجوانب التي ما زالت تواجه بعض التحديّات.

ووجدت الدراسة الاستطلاعية لهذا العام أن المؤسسات قد تجاوزت بكثير مراحل التجارب المحدودة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وأنها تطبّق تقنياته عمليا، وذلك بفضل السرعة في التحوّل الرقمي جرّاء أزمة الجائحة والنضج الذي أحرزته أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة. وكان تقرير "جونيبر نتوركس" الذي نشرته عقب دراسة مماثلة أجرتها العام الماضي، قد أظهر أن ستّة في المئة فقط من المسؤولين التنفيذيين قد تبنوا حلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، متعذّرين بالتحدّيات التقنية ونقص المهارات وغياب الحوكمة. لكن تقرير الدراسة لهذا العام بيّن أن 63 في المئة من قادة الشركات الذين شملتهم الدراسة قالوا إنهم على الأقلّ قد قطعوا شوطًا طيّبًا باتجاه الوصول إلى أهداف تبنّي الذكاء الاصطناعي المخطط لها.

ومع ذلك، لا يرى سوى قلّة قليلة من القادة أن السياسات والإجراءات المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، كتعيين مسؤول عن هذا المجال أو وضع معايير وعمليات مسؤولة للذكاء الاصطناعي، "ناضجة تمامًا"، ولا تتجاوز نسبة هؤلاء التسعة في المئة. لكن المزيد من القادة يرون أن الحوكمة أولوية؛ إذ يتفق 95 في المئة على أن الحوكمة المناسبة للذكاء الاصطناعي "مهمة لجعل المؤسسات مهيّأة للتشريعات المستقبلية"، وذلك ارتفاعًا من 87 في المئة في دراسة 2021. وقال 48 في المئة فقط من المستطلعة آراؤهم في الدراسة إنه يجب بذل المزيد من أجل التحكّم الفعال في الذكاء الاصطناعي، بالرغم من شبه الإجماع على أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي وضرورة وجود سياسات للإدارة والحوكمة والصيانة.