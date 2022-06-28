الأربعاء 29 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
فرص تدريبية للإماراتيين في القطاع السياحي بأبوظبي
مشاركون في اجتماع الدائرة مع ممثلي الفنادق والمعالم السياحية بأبوظبي
28 يونيو 2022 15:35

أبوظبي (الاتحاد) كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن أجندتها الجديدة لبرامج التدريب ومبادرات التوطين للنصف الثاني من عام 2022، في إطار التزامها بالترويج للسياحة كأحد الخيارات الوظيفية المجزية لجميع أفراد المجتمع المحلي في الدولة، إلى جانب العمل على تطوير وصقل مهارات العاملين في هذا المجال في القطاع الخاص. وتهدف مبادرات الدائرة إلى زيادة نسبة مشاركة المواطنين الإماراتيين في الأنشطة والبرامج السياحية في الإمارة، من خلال تسلّيط الضوء على فرص العمل المتاحة في القطاع وتقديم مسار واضح للمشاركين حول تنمية المؤهلات والمهارات اللازمة. جاء هذا الإعلان، خلال الاجتماع الذي استضافته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخراً بحضور 72 ممثلاً عن 42 من الفنادق والمعالم السياحية الرائدة في أبوظبي.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: «نحظى في أبوظبي بمجموعة متميزة من المواهب والكفاءات الإماراتية والعالمية، التي تتمتع بالمهارات والقدرات اللازمة للنجاح في قطاع السياحة. ولا شك أنه من خلال برنامج التوطين والتدريب الجديد على مستوى القطاع، سنتمكن من تعزيز إمكانات كوادرنا الإماراتية العاملة، وتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في إنشاء منظومة سياحية مزدهرة ومتنوعة، مع سعينا في الوقت ذاته لبناء جسور التواصل مع الثقافات الأخرى، وتحسين المنتج السياحي وتعزيز تجربة السائح خلال زيارته أصولنا السياحية عبر أبنائنا من المواطنين».

من جانبها، قالت فاطمة الملحي، رئيس قسم تطوير القدرات وتوطين القطاع في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: «فخورون بالإعلان عن هذه الأجندة، التي تتضمن برامج تدريبية ومبادرات لدعم الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية في الإمارة. ونحن من خلال الترويج لكوادرنا ودعم مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات السياحية في أبوظبي، نقدم لزوارنا من المنطقة والعالم تجارب فريدة وأصيلة من خلال كوادرنا».

وتشتمل موضوعات التدريب الموجهة حصرياً للمواطنين في القطاع على «المخيم الصيفي السياحي للشباب»، وهو برنامج يمتد على مدار أسبوعين لتعريف المواطنين الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً بقطاعي الضيافة والسياحة، و«برنامج خبرتي بنظام العمل الجزئي»، وهو مبادرة تستهدف طلاب الجامعات والكليات من المواطنين بفرص عمل مؤقتة في القطاع، و«برنامج خطوة» الذي يزود الشباب الإماراتي بالإرشادات والمهارات اللازمة للانضمام إلى القطاع.

وهنالك «مشروع تحليل الاحتياجات التدريبية وتقييم مؤشرات العمل»، المفتوح أمام موظفي الضيافة من جميع الجنسيات، حيث يُقيّم الوضع الحالي للقدرات مقابل أفضل الممارسات العالمية، ويركز على تعزيز وصقل مهارات وكفاءات وقدرات موظفي الضيافة والسياحة في أبوظبي. وخلال الاجتماع، قادت ريتا حداد، مدير إدارة تجربة الزوار في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، جلسة معمل الابتكار لممثلي قطاع السياحة في أبوظبي للوقوف على التحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية والتوطين في قطاع السياحة وإيجاد الحلول المبتكرة للتغلب عليها.

وتضمنت الجلسة أيضاً تطبيق عملي لإحدى الأنشطة التابعة للوحدات التدريبية الجديدة للعاملين مباشرة مع الزوار في القطاع، والتي تناولت سلوك وآداب التعامل مع أصحاب الهمم، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي الرامية لتطوير الإمارة كوجهة يسهل الوصول إليها للجميع.

دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي
صالح الجزيري
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
أنابيب اختبار مكتوب عليها 'فيروس جدري القرود ،إيجابي وسلبي' في هذا الرسم التوضيحي
عربي ودولي
أميركا تكثف جهود مكافحة جدري القرود
اليوم 08:06
"انستجرام" تبث إعلانات عبر منصة "ريلز"على مستوى العالم
دنيا
ميزة جديدة لـ"إنستجرام".. تلزمك بتقديم إجابة صادقة
اليوم 08:02
الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
عربي ودولي
الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
اليوم 07:59
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
عربي ودولي
في كلمته لمجلس الأمن.. زيلينسكي يطالب باتخاذ إجراءات ضد روسيا
اليوم 07:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©