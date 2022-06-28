«ويز إير أبوظبي» توسع شبكة وجهاتها وتزيد رحلاتها



أبوظبي (الاتحاد) أطلقت ويز إير أبوظبي، رحلات جوية جديدة من أبوظبي إلى البحرين ومسقط في عُمان ابتداءً من 3 يوليو، لمواكبة ارتفاع الطلب على رحلات السفر. وتوفر الرحلات الجديدة تجربة سفر مريحة وبأسعار منخفضة للسياح والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. كما قررت الشركة زيادة عدد رحلاتها الأسبوعية إلى سانتوريني في اليونان إلى ثلاث رحلات، أيام الاثنين والخميس والجمعة، خلال شهر يوليو. وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وعمّان والعقبة (الأردن) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماتالا (سريلانكا) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.