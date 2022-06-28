ألفا ظبي القابضة تصبح الشركة الأم للدار العقارية

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة عن زيادة حصتها في الدار العقارية المتخصصة في مجال تطوير وإدارة العقارات بالدولة لتصبح بذلك الشركة الأم للدار العقارية وتعزز مكانتها كأكبر مساهم استراتيجي في الشركة. وبموجب هذه الصفقة رفعت ألفا ظبي القابضة حصتها في الدار العقارية ونتيجة لذلك تمثيلها الحالي على مستوى مجلس الإدارة أصبحت ممثل الأغلبية في مجلس إدارة الأخيرة. وستصبح الدار العقارية إحدى الشركات التابعة لـ "ألفا ظبي" حيث سيتم دمج بياناتها المالية بالكامل مع الشركة القابضة طبقاً للمعايير المحاسبية وهو ما سينعكس في النتائج المالية لشركة ألفا ظبي اعتباراً من الربع الثاني 2022 فصاعداً. وجاءت زيادة ألفا ظبي لحصتها في الدار العقارية من خلال الاستحواذ على شركة تمتلك مسبقاً أسهماً في الدار العقارية، حيث حصلت في هذا الصدد على تنازل وفقاً للإجراءات التنظيمية. وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة : " واثقون بأن شركة الدار تتمتع بإمكانات نمو كبيرة بفضل رؤيتها الفريدة واستراتيجيتها الطموحة التي ندعمها دوماً وهي تمضي بخطوات واثقة من إنجاز إلى آخر لتنشد مبتغاها المتمثّل في مواصلة النمو والتوسّع عبر محفظة أعمالها. وستواصل ألفا ظبي باعتبارها مساهماً استراتيجياً على الأجل الطويل، دعمها لفريق إدارة الدار أثناء القيام بدوره في ترجمة مستهدفات خطة النمو التحولّي للشركة". وأضاف العامري: "تتمتع بيئة الاقتصاد الكلي في دولة الإمارات بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة بآفاق نمو قوية، مدعومةً بارتفاع أسعار النفط المصحوب بنمو اقتصادي مستدام. كما أن حزمة السياسات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية التي نفذّتها دولة الإمارات عززت مكانتها كوجهة رئيسية للعيش والعمل والزيارة، وهو ما ترتب عليه زيادة الطلب داخل السوق العقارية. ونتيجةً لذلك، شهدنا اهتماماً متزايداً على الأصول العقارية في جميع أنحاء الإمارات، باعتبارها السوق الرئيسية للدار، هذا بجانب الأسواق الجديدة التي دخلتها مؤخراً بما فيها مصر." وتواصل شركة الدار العقارية، بصفتها الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة العقارات بدولة الإمارات، تسجيل أداء مالي استثنائي وتحقيق عائدات قوية للمساهمين، مدفوعة بقاعدة أصولها المتنوعة وآفاق الفرص والنمو الواسعة التي توفرها الإمارة. ستواصل الدار المضي قدماً في خطة النمو التحولي الخاصة بها، والتي ظهرت جلياً من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع محفظة أصولها لتشمل فئات أخرى، وتحقيق النمو ضمن أسواقها الأساسية خلال الـ 12 شهراً الماضية.



المصدر: وام