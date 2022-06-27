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15 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية
15 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية
28 يونيو 2022 01:08

أبوظبي (وام) 

حققت أسواق الأسهم المحلية ما يزيد على 15 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، محققة أفضل أداء على مستوى أسواق المال الخليجية مدعومة بعمليات شراء انتقائي للمستثمرين الأجانب استهدفت أسهماً قيادية في قطاع البنوك والعقار مع تداولها عند مستويات سعرية جاذبة. 
وتعززت معنويات المستثمرين في الأسواق المحلية مع الإعلان عن استكمال مجموعة «تيكوم» لطرحها العام الأولي بنجاح وجمع 1.7 مليار درهم، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة، بحسب السعر النهائي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية من 2.469 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية، وصولاً إلى 2.484 تريليون درهم بختام التعاملات موزعة بواقع 1.956 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و527.96 مليار درهم لسوق دبي المالي. 

الأسهم الإماراتية
أسواق الأسهم الإماراتية
الإمارات
أسواق المال الإماراتية
أسواق المال
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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