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حمدان بن محمد يلغي الرسوم المُقرّرة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران في دبي
حمدان بن محمد
28 يونيو 2022 01:09

دبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (32) لسنة 2022 بإلغاء الرسوم المُقرّرة على وكلاء خطوط ومكاتب الطيران العاملة في إمارة دبي.
ونصّ القرار على أن تُلغى الرُّسوم المفروضة بمُوجب التعليمات الصّادرة بتاريخ 12 مارس 1985 والقرار رقم (4) لسنة 1998، على مكاتب وكلاء خُطوط الطّيران وفُروعها ومكاتب الطّيران من غير الوكلاء العامِلة في إمارة دبي.
وتُلغى التعليمات الصّادرة بتاريخ 12 مارس 1985 والقرار رقم (4) لسنة 1998 بشأن الرّسم المفروض على فُروع مكاتب الطّيران، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام قرار المجلس رقم (32) لسنة 2022، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

حمدان بن محمد
دبي
الإمارات
حمدان بن محمد بن راشد
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