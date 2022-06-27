ربط «القيمة الوطنية المضافة» مع «نافس»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم لربط برنامج القيمة الوطنية المضافة مع برنامج «نافس»، واللذين تم إطلاقهما ضمن «مشاريع الخمسين»، لتحفيز توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الصناعي ودعم نمو الشركات العاملة فيه، وضمان استدامة الأعمال، واستمرارية النمو الاقتصادي الوطني.

شهد توقيع المذكرة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، والتي وقعها كل من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم ربط «مبادرة نافس» التابعة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مع «برنامج القيمة الوطنية المضافة» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتحفيز الشركات الحاصلة على شهادة «القيمة الوطنية المضافة» على زيادة نسبة المحتوى المحلي، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

فرص للنمو

وأكد عمر السويدي، أنه انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، تم إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن «مشاريع الخمسين»، والذي حقق نجاحاً لافتاً خلال العام الأول من تطبيقه، إذ نجح في إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى الأسواق المحلية في الدولة، ما عاد بالفائدة على الجهات والشركات المنضمة للبرنامج.

شراكات بناءة

وأكد غنام المزروعي، أن برنامج «نافس» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيه من القيادة الرشيدة، يحظى باهتمام مختلف الجهات الرسمية والوزارات في الدولة، وذلك لما ينطوي عليه البرنامج من أهمية تتجسد في أهدافه الرامية إلى دعم الإماراتيين الباحثين عن عمل، ومساعدتهم لإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم في القطاع الخاص.