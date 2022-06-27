شراكة بين «سياحة 365» و«أواسيس»

أبوظبي (وام)

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وقعت شركة سياحة 365، ذراع التنمية السياحية لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، اتفاقية شراكة حصرية لمدة خمس سنوات مع «أواسيس» الشرق الأوسط، مزود حلول إجراءات السفر عن بُعد «حلول إجراءات السفر خارج المطارات»، بهدف تحسين تجارب السفر للعملاء، وتوفير مزيدٍ من الخدمات لزوار أبوظبي.

وأشاد معاليه باتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تسهم في توفير قيمة مضافة للمسافرين وتسهيل تجربة سفرهم وفق أحدث التقنيات العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

وتحظى سياحة 365 وشركة «كابيتال للسفر» التابعة لها، بموجب هذه الاتفاقية على حقوق التمثيل الحصرية في إدارة خدمات «أواسيس» لتسجيل الوصول خارج المطار في إمارة أبوظبي. وتضم الشراكة أيضاً «الاتحاد للطيران»، الناقل الرائد في أبوظبي، وشركة مطارات أبوظبي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «يؤكد توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع (أواسيس) التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها وجهةً سياحية حيوية واستثنائية، بما يتماشى مع مهمتنا الاستراتيجية لتنويع محفظة أعمالنا، وتعزيز الخدمات المقدمة للزوار وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية وتوفير قيمة مضافة لجميع المسافرين».

وأضاف الظاهري: «يتيح التعاون مع كافة شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، في تحقيق أهداف استراتيجية أدنيك لتطوير الأعمال في القطاعات الحيوية والواعدة، من خلال توسيع وتنويع الخدمات المقدمة، مما يسهم في النهوض بواقع ومستقبل السياحة بأبوظبي».