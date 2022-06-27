أبوظبي تفوز باستضافة مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع 2022

يوسف العربي (أبوظبي)

فازت أبوظبي باستضافة مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 الذي ينعقد في نسخة العام الجاري للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تحت عنوان «الأمن الغذائي العالمي في القرن الحادي والعشرين المخاطر والتحديات والحلول لضمان سلسلة إمداد للأغذية الطازجة تتسم بالمرونة والاستدامة» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة ما بين 20 و22 أكتوبر 2022.

ويجمع المؤتمر الأطراف والخبراء العالميين رفيعي المستوى والفاعلين في مجال الأغذية من القطاعين العام والخاص في حوار بنّاء لبحث التحديات الرئيسية التي توجهها الأنظمة الغذائية حول العالم، لا سيما خلال هذه الأوقات الحرجة التي نمر بها، إذ أصبح الأمن الغذائي فيها من أهم أولويات الحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ويشكل الوضع الراهن في أوكرانيا، إلى جانب النقص في أعداد اليد العاملة، والنزاعات الحدودية، والاختناقات التي تشهدها الموانئ، والارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، والتحديات المتعلقة بتوفير مصادر مستدامة للغذاء، وتأثيرات تغير المناخ على الإنتاج الغذائي، أبرز التحديات التي تواجه الأمن الغذائي.

ويبحث الأطراف الفاعلون في قطاع الأغذية الطازجة العالمية خلال مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 أحدث الابتكارات والسبل الكفيلة بضمان سلسلة توريد مستدامة وأكثر مرونة للأغذية الطازجة. ونظراً لاستيراد منطقة الخليج العربي لنحو 80% من إجمالي احتياجاتها الغذائية المحلية، فإن المؤتمر يوفر فرصة مناسبة لإيجاد أفضل السبل لتعزيز المرونة الإقليمية الغذائية، والتواصل مع أبرز الموردين. يضم الاتحاد 220 عضواً (أسواق الجملة وأسواق التجزئة للأغذية الطازجة وغيرها من أصحاب العلاقة في قطاع الأغذية الطازجة)، ويغطي نحو 40 دولة في خمس قارات، ويقود الجهود الدولية لضمان الأمن الغذائي ومرونة واستدامة الأنظمة الغذائية، بما يسهم في توفير غذاء صحي ومضمون يمكن الحصول عليه بسهولة من قبل الجميع. ويشكل أعضاء الاتحاد نحو 50% من الاستهلاك العالمي للأغذية الطازجة خاصة الخضار والفواكه.

منظومة متكاملة

وقال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن فوز أبوظبي باستضافة مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة: إن الإمارات تتمتع بمنظومة متكاملة للأمن الغذائي، وتمثل مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أجندة عمل لضمان كفاءة إنتاج الغذاء ومرونة سلاسل التوريد وتسهيل تجارة الغذاء، ودعم مقومات الإنتاج الممكن بالتكنولوجيا الحديثة، وترسيخ أنظمة السلامة الغذائية وإدارة المخاطر والأزمات الغذائية.

سلاسل التوريد

من جانبه، أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى أن المجموعة ساهمت بتعزيز سلاسل التوريد والأمن الغذائي للدولة. ونوه بأنه في إطار تحقيق هذا الهدف بأن تصبح الإمارات الأولى عالمياً في الأمن الغذائي بحلول 2051، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي في فبراير الماضي عن إبرام شراكة مع مجموعة غسان عبود لتأسيس أكبر مركز إقليمي لتجارة الأغذية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها وذلك في «كيزاد». ولفت الشامسي إلى أن المؤتمر يسعى إلى تقديم مساهمة ملموسة لإيجاد حلول عالمية مبتكرة، بمشاركة الأطراف المتعددين، بهدف تسهيل حصول الجميع على أغذية طازجة صحية، وإلغاء أي احتمالات لحدوث أزمات غذائية مستقبلية.

بدوره، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: «تؤكد استضافة إمارة أبوظبي لمؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض للمرة الأولى في المنطقة، الدور الريادي لـ(أدنيك) في دعم القطاعات الاستراتيجية المتعددة في البلاد، وخاصة الأمن الغذائي».

«موانئ أبوظبي» تدعم الأمن الغذائي وسلاسل التوريد خلال «الجائحة»

أسهمت مجموعة «موانئ أبوظبي» في تعزيز سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي للإمارات خلال جائحة «كورونا»، حيث شهدت الأسواق المحلية وفرة ملحوظة في المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، بحسب خبراء ومسؤولين. وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى تصدر ترتيب الأمن الغذائي على مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، من خلال التأسيس لنظام وطني شامل يتيح الإنتاج المستدام للغذاء باستخدام أحدث التقنيات والإنتاج المحلي المحسّن. وقالوا إن الإمارات تتمتع بمنظومة متكاملة لضمان كفاءة إنتاج الغذاء ومرونة سلاسل التوريد، وتسهيل تجارة الغذاء، ودعم مقومات الإنتاج الممكن بالتكنولوجيا الحديثة، وترسيخ أنظمة السلامة الغذائية وإدارة المخاطر والأزمات الغذائية.