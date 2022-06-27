«غرفة دبي العالمية» تستقطب 1600 شركة أفريقية

دبي (الاتحاد)

كشفت غرف دبي، أن عدد الشركات الأفريقية المسجلة في عضوية الغرف والعاملة في الإمارة وصل إلى 26.420 شركة، مرتفعاً 6.5% مقارنةً بعددها خلال فعاليات الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، والذي بلغ آنذاك 24.800 شركة.

ويعكس انضمام 1620 شركة أفريقية جديدة لعضوية الغرف خلال هذه الفترة القصيرة، نجاح جهود غرف دبي في تطبيق استراتيجيتها الجديدة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات العالمية والناشئة إلى الإمارة، والترويج لدبي كوجهة عالمية للأعمال.

وأشار معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي إلى أن تأسيس غرفة دبي العالمية تحت مظلة غرف دبي كان له الأثر الكبير في استقطاب المزيد من الشركات الأفريقية الجديدة إلى دبي عبر شبكة مكاتبنا الخارجية، وهو الأمر الذي جاء كثمرة جهود بذلت خلال الفترة الماضية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات الاستراتيجية الجديدة بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للأعمال.

بدوره، قال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي: إن استمرار الإمارة بجذب الشركات العالمية ومنها الشركات الأفريقية يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في إيجاد أسواق جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دبي والقارة الأفريقية تسير في الاتجاه الصحيح لما فيه مصلحة الجانبين واستدامة مسيرة النمو العالمي.