الإمارات ثالث أكبر سوق تشفير بتعاملات 26 مليار دولار

حسام عبدالنبي (دبي)

أصبحت الإمارات ثالث أكبر سوق تشفير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحجم تعاملات يقارب 26 مليار دولار، حسب الدكتور جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون، والذي أكد خلال القمة العالمية للاستثمار في الصناعة الرقمية بدبي، أنه قبل أكثر من عقدين، وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، رؤيته المستقبلية التي استشرفت الدور المحوري للإنترنت والتكنولوجيا كما نراه في عالمنا المعاصر، وسعى سموه منذ ذلك الوقت إلى تحويل دبي لمركز تكنولوجي متقدم.

وقال المطروشي، إنه على مدار السنوات الماضية، توالت خطوات ترسيخ دور دبي الريادي في هذا القطاع، وكان آخرها إصدار أول قانون من نوعه لتنظيم التشفير والأصول الافتراضية في التوقيت المثالي، مع تشكيل هيئة تنظيمية لها بما يعزز ريادة دبي عالمياً من حيث التقنيات الناشئة مثل العملات المشفرة والبلوك تشين، مشيراً إلى أن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ستعمل مع جميع الشركاء لتعزيز الأمن والشفافية لمستثمري هذا النوع من الأصول.

ويضم سوق التشفير العملات المشفرة الرقمية والعملات اللامركزية والأصول الافتراضية، بدايةً من الشركات المتخصصة في تطوير منصّات التداول المدعومة بتقنية البلوك تشين ووصولاً إلى المؤسسات المعنية بطرح الأصول المشفّرة وإصدارها وإدراجها وتداولها.

التحول الرقمي

وأعلن المطروشي، أنه منذ بداية تفشي فيروس كورونا تسارع التحول الرقمي بشكل كبير، ليرتفع حجم الإنفاق العالمي على تقنيات وخدمات التحول الرقمي في عام 2021 إلى 1.5 تريليون دولار، متوقعاً أن يصل الرقم إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وتعقد أول قمة عالمية للاستثمار في الصناعة الرقمية في دبي للمرة الأولي لترسيخ ريادة الإمارات عالمياً في قطاع التكنولوجيا الرقمية والخدمات المرتبطة به، حيث عقدت من قبل في العديد من الدول وبمشاركة أكثر من 26 دولة.

وتهدف القمة التي تنظمها جمعية الاستثمار الصينية بالتعاون مع مركز الأعمال الصيني بمجمع دبي الرقمي ومقره واحة دبي للسيليكون، وغرفة الاستثمار الآسيوية الصينية بالمركز التجاري الآسيوي، ومجموعة Coiuc - FZCO،وGdis Associates - FZCO،وSilicon Harbour Capital، إلى بناء منصة استثمار رقمي رائدة عالمياً، والترويج للتعاون الوثيق وتعزيز التبادل الاقتصادي الرقمي العالمي والارتقاء بمستوى التعاون العالمي في مختلف مجالات صناعة الاقتصاد الرقمي، وتحسين القدرات الأساسية للشركاء في الاقتصاد الرقمي ورفع مستويات نموها، إلى جانب دعم الجهود الدولية لتطوير سلاسل الاقتصاد الرقمي.

نافذة جديدة للحوار

من جانبها، قالت مين لي، رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال الصيني بمجمع دبي الرقمي، إن القمة تعد أكبر فعالية للمستثمرين في الصناعة الرقمية على مستوى العالم، وستكون نافذة جديدة للحوار مع العالم في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث ستضم الآلاف من أصحاب المصلحة والمهتمين في مختلف جوانب القطاع، وستحظى بمشاركة الصناديق العالمية والمستثمرين وأصحاب الثروات العائلية وكبريات شركات ريادة الأعمال في مجال الصناعة الرقمية وكبار مزودي الحلول الرقمية عالية الجودة في الصين.

الاقتصاد الرقمي

أكد ويونغوي تشانغ، نائب الرئيس والأمين العام لجمعية الاستثمار الصينية، أهمية تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي باعتباره الخيار الأول للنمو الاقتصادي، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تعتمد كلياً على التحول الرقمي، داعياً الدول والمؤسسات العالمية إلى إدراك أهمية نمو الاقتصاد الرقمي في مواجهه التحديات الحالية والعمل على استغلال الفرص التي قد تنتج عنه.