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«مالية دبي» تطلق «فرص» لتأهيل الخريجين المواطنين
«مالية دبي» تطلق «فرص» لتأهيل الخريجين المواطنين
28 يونيو 2022 01:06

دبي (الاتحاد) 

أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي إطلاق برنامج خاص لتأهيل الخريجين الجدد من الشباب المواطنين وإعدادهم لسوق العمل. وقالت الدائرة إن البرنامج الجديد، المسمّى «فرص» يُعنى بتأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الخريجين أصحاب التخصصات المالية، ويمكّنهم من اتخاذ الخطوة الأولى في مسيرتهم المهنية.
وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن القيادة الرشيدة لطالما وجّهت الجهات الحكومية بالتركيز على الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة، وشدّدت على ضرورة إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين وتأهيلهم وتدريبهم، وصولًا إلى تمكينهم في سوق العمل وقيادة القطاعات الاقتصادية، علاوة على المشاركة بفاعلية في المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة والإمارة في الأمدية القصيرة والمتوسطة والبعيدة، حتى تحقيق مستهدفات الأعوام الخمسين المقبلة.
من جانبه، قال عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إن برنامج «فرص» يُعنى بتأهيل الشباب المواطنين الخريجين من أصحاب التخصصات المالية، ويساعد في وضعهم بقوة وثقة على أول الطريق في مسيرتهم المهنية. يستمرّ برنامج «فرص» لمدة 12 شهراً، ويُقدَّم على مرحلتين، الأولى مدتها 4 أشهر، وتتضمن مساقات تدريبية لضمان اكتساب المنتسبين المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء الأدوار الوظيفية المُختارة، والثانية مدتها 8 أشهر وتتضمّن العمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة برعاية دائرة المالية.  

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