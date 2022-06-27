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«تيكوم» تجمع 1.7 مليار درهم من طرح أولي
«تيكوم» تجمع 1.7 مليار درهم من طرح أولي
28 يونيو 2022 01:04

دبي (الاتحاد)

تمكنت مجموعة تيكوم، التابعة لدبي القابضة، من جمع 1.7 مليار درهم خلال الطرح العام الأولي الذي انتهى 24 يونيو الجاري. وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح البالغ حجمه 625 مليون سهم عادي عند 2.67 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ 13.4 مليار درهم عند الإدراج في سوق دبي المالي المقرر 5 يوليو المقبل.
وقالت الشركة في بيان أمس: استقطب الطرح العالمي طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي. 
وسجّل اكتتاب الأفراد في الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي. 
وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: «يشكّل الطلب الاستثنائي على الاكتتاب في الطرح العام الأولي لمجموعة تيكوم من المستثمرين المحليين والدوليين، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق حالياً، دليلاً على متانة أسس الشركة وإمكانياتها وقدرتها على مواصلة التوسع والنمو. وجاءت مستويات الإقبال القوية من جانب المستثمرين مدفوعةً بتفاؤلهم باقتصاد دبي».

تيكوم
دبي
الإمارات
دبي القابضة
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