تقرير يدعو إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الحياد المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

دعا تقرير إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهداف الحياد المناخي، عبر وضع خطط واضحة وموثوقة وقابلة للتنفيذ في الوقت المناسب.

وأكد التقرير، الذي أعده «بي إن بي باريبا» وسوق أبوظبي العالمي بعنوان «التحوّل في مجال الطاقة في الإمارات استعداداً لمؤتمر «COP28»، أن الإسراع في تنفيذ أنشطة إزالة الكربون جزءٌ أساسيٌ من جهود التخفيف من آثار التغير المناخي، لافتاً إلى أنّ أكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية حول العالم تُعزى إلى القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن التواصل الفعال يلعب دوراً محورياً في توحيد الأهداف والجهود ورفع مستوى وعي الرأي العام بآثار التغير المناخي، ويشمل ذلك مشاركة رجال الأعمال وأعضاء المجتمع المدني وأفراد المجتمع بشكل عام.

وأكد أهمية أن تتوفر مجموعة الأدوات الضرورية، بما في ذلك الحوافز الحكومية والدعم المقدم من صناديق الثروة السيادية الإقليمية والمؤسسات المالية المتخصّصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واحتمالية فرض الضرائب على الانبعاثات الكربونية، يدعمها سوق نشط لتداول أرصدة الكربون.